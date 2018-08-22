Телезрители «Дома-2» уверены, что у Ольги Бузовой появился новый любимчик

«..У нас тут таких «голубоглазых» целый проект! Никто только отношения строить не хочет..», - сказала телеведущая.

«Певец, актер, поэт, блоггер и просто талантливый и красивый парень..», - засыпала Ольга Бузова комплиментами Игоря Мейса.

«Ну пришло на проект две девушки, одна как всегда к Роману Гриценко. Они в Периметре, что солить их собираются? Наверное да, сейчас как раз самый сезон заниматься консервацией. Хорошо, что против них все проголосовали, толку бы мало от этих девушек было на «Доме-2». А парни хорошие!», - написал один из телезрителей телепроекта в Сети.

«Ну не могу я поверить в то, что красивый парень на самом деле испытывает какие-то чувства к беременной не от него девушке. Мало кто из современных молодых людей готов взять на свои плечи такой груз, как не рожденный еще ребенок!», - написала в Сети одна из поклонниц реалити-шоу «Дом-2».

По словам преданных поклонников «Дома-2», вчерашнее вечернее телешоу «Бузова против Бородиной» им понравилось тем, что Ксения Бородина, кивая головой в сторону участников телепроекта, заявила довольно любопытную вещь.Нужно сказать, что подобными высказываниями Бородина попыталась пресечь желание Ольги Бузовой привести в Периметр Игоря с голубыми глазами и фамилией Мейс.Оказывается, что молодому человеку удалось произвести на поющую телеведущую огромное впечатление и именно поэтому, она хочет, чтобы Игорь стал полноправным участником одного из самых популярных и скандальных телепроектов России.Преданные поклонники «Дома-2» уверены, что Бузова хочет заменить Игорем Мейсем Романа Гриценко, которого по слухам, совсем скоро могут отправить на Сейшельские острова.По мнению телезрителей реалити-шоу, проект «Бузова против Бородиной» на самом деле является пустой тратой времени. Мало кто из фанатов телестройки понял, в чем смысл данного телешоу.К слову, многим поклонникам «Дома-2» понравился Илья Журавлев. Молодой человек пришел на проект к Алене Рапунцель-младшей (Савкиной) и заявил, что считает именно эту длинноволосую красавицу самой привлекательной и самой достойной девушкой реалити-шоу.Правда, некоторым телезрителям Илья не понравился. По мнению фанатов телепроекта, Журавлев может стать одним из самых ярких участников «Дома-2», если откажется от своей симпатии к Алене. Выяснилось, что заявление молодого человека огромнейшее количество зрителей восприняли, как спекуляцию.