Бюджетная версия iPhone 9 получит начинку от устройства iPhone 7

По словам Гильермо Рэмбо, Xcode 10 имеет опцию iPhone xx вместе с идентификатором версии iPhone 9,7. Согласно некоторой информации речь идёт о бюджетной модели, которая у операторов значится под №84. В Xcode передаётся, что устройство наделят процессором А10, дисплеем DCI-P3. Прочие технические характеристики копируют версию iPhone 7. Девайс также наделят LCD-дисплеем с тонкими рамками, поддержкой Face ID, оперативной памятью на 3 ГБ.Стоит отметить, что новый смартфон будет иметь другой дизайн. Смартфон имеет поддержку двух SIM-карт. Новые гаджеты «яблочники» планируют презентовать в сентябре этого года.