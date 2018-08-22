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Бюджетная версия iPhone 9 получит начинку от устройства iPhone 7

Гильермо Рэмбо, являющийся известным программистом, заявил, что бюджетную модель iPhone 9 наделят начинкой от версии iPhone 7. В среде Xcode специалист нашел информацию об устройстве обладающим 6,1-дюймовым экраном.

Бюджетная версия iPhone 9 получит начинку от устройства iPhone 7

По словам Гильермо Рэмбо, Xcode 10 имеет опцию iPhone xx вместе с идентификатором версии iPhone 9,7. Согласно некоторой информации речь идёт о бюджетной модели, которая у операторов значится под №84. В Xcode передаётся, что устройство наделят процессором А10, дисплеем DCI-P3. Прочие технические характеристики копируют версию iPhone 7. Девайс также наделят LCD-дисплеем с тонкими рамками, поддержкой Face ID, оперативной памятью на 3 ГБ.

Стоит отметить, что новый смартфон будет иметь другой дизайн. Смартфон имеет поддержку двух SIM-карт. Новые гаджеты «яблочники» планируют презентовать в сентябре этого года.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00
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