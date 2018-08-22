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Иван Краско разводится с 27-летней Натальей Шевель

Известный актер театра и кино Иван Краско принял решение расстаться с молодой супругой Натальей Шевель. Знаменитость подает на развод и хочет вернуться к матери своих детей Наталье Вяль.

Иван Краско разводится с 27-летней Натальей Шевель

Своей брак с 27-летней Натальей Шевель, 87-летний Иван Краско назвал экспериментальным и педагогическим ходом. Знаменитый актер театра и кино пытался помочь молодой супругой стать на ноги и пообещал делать это в дальнейшем. Также Иван Краско рассказал, что Наталья Шевель постоянно жаловался на отсутствие собственного жилья и такое поведение супруги не нравилось актеру. Но знаменитость уверяет, что если бы его возлюбленная родила от него ребенка, чего она не хочела делать, то он с легкостью решил бы все вопросы с недвижимостью. Наталья Вяль не против возвращения в семью Ивана Краско и она снова готова с ним жить. Наталья Шевель об этом знает и не намерена препятствовать своему престарелому супругу.

Иван Краско разводится с 27-летней Натальей Шевель

Напомнил, что Наталья Вяль развелась с Иваном Краско, когда встретила другого мужчину, спустя время она поняла, что сделала большую ошибку. Но пара была повенчана в церкви, а такой брак не расторгается.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:00
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