Иван Краско разводится с 27-летней Натальей Шевель

Своей брак с 27-летней Натальей Шевель, 87-летний Иван Краско назвал экспериментальным и педагогическим ходом. Знаменитый актер театра и кино пытался помочь молодой супругой стать на ноги и пообещал делать это в дальнейшем. Также Иван Краско рассказал, что Наталья Шевель постоянно жаловался на отсутствие собственного жилья и такое поведение супруги не нравилось актеру. Но знаменитость уверяет, что если бы его возлюбленная родила от него ребенка, чего она не хочела делать, то он с легкостью решил бы все вопросы с недвижимостью. Наталья Вяль не против возвращения в семью Ивана Краско и она снова готова с ним жить. Наталья Шевель об этом знает и не намерена препятствовать своему престарелому супругу.Напомнил, что Наталья Вяль развелась с Иваном Краско, когда встретила другого мужчину, спустя время она поняла, что сделала большую ошибку. Но пара была повенчана в церкви, а такой брак не расторгается.