Бельгийский житель выиграл в лотерею €107 000 000

СМИ передают, что в билете совпали 7 чисел. Люди, собравшие малую часть комбинации, смогли заработать €193 000. Данную сумму получили 6 человек. Еще 5 игроков смогли заработать по €54 000. Благодаря данной лотерее каждый год несколько человек получают возможность стать миллионерами. Розыгрыши проводят ещё с 2004 года. В нем изначально могли участвовать только жители Франции, Великобритании, Испании. Потом игра распространилась в Ирландии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Люксембурге, Португалии. Стоимость билета составляет 2,5 евро.Как передают местные издания, самый крупный выигрыш данной лотереи составлял €168 000 000. Его получил брюссельский уборщик в октябре 2016-го года.