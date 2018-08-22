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Бельгийский житель выиграл в лотерею €107 000 000

Один из бельгийских жителей выиграл в лотерею €107 000 000. Он стал в итоге единственным победителем розыгрыша основного приза от EuroMillions.

Бельгийский житель выиграл в лотерею €107 000 000

СМИ передают, что в билете совпали 7 чисел. Люди, собравшие малую часть комбинации, смогли заработать €193 000. Данную сумму получили 6 человек. Еще 5 игроков смогли заработать по €54 000. Благодаря данной лотерее каждый год несколько человек получают возможность стать миллионерами. Розыгрыши проводят ещё с 2004 года. В нем изначально могли участвовать только жители Франции, Великобритании, Испании. Потом игра распространилась в Ирландии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Люксембурге, Португалии. Стоимость билета составляет 2,5 евро.

Как передают местные издания, самый крупный выигрыш данной лотереи составлял €168 000 000. Его получил брюссельский уборщик в октябре 2016-го года.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30
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