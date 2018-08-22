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Археологи обнаружили в Кении мегалитическое сооружение возрастом 5 тысяч лет

Международной группой археологов обнаружено древнее мегалитическое сооружение на территории Восточной Африки, в Кении. По предварительной оценке специалистов, возраст его достигает пяти тысяч лет. Информация из сообщений издания Science Alert.

Ученые сообщают, что историческую ценность монумента определяет не только время происхождения, но и то, что это самое большое сооружение из всех известных африканских мегалитов. Расположен он рядом с кенийским озером Туркана. По предварительным данным, построили его древние скотоводы. На месте раскопок найдено массовое захоронение, где обнаружены останки примерно 580 человек. Погребены были тела внутри платформы, окруженной валунами. Общая площадь полости захоронения достигает 119,5 квадратных метров. Здесь исследователями найдены древние украшения и многие другие артефакты.

Археологи обнаружили в Кении мегалитическое сооружение возрастом 5 тысяч лет

Часть территории сооружения образовали мегалитические колонны. По мнению исследователей, при строительстве данные архитектурные элементы перемещены из совершенно другого места, которое от захоронения удалено на один километр. Также вокруг платформы обнаружили пирамиды и круги, сложенные из камней.

Находка представляет собой бесценный научный артефакт, требующий длительного и детального изучения, отмечают специалисты.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:00
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