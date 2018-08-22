Актриса Хилари Суонк тайно вышла замуж за бизнесмена

Стоит отметить, что 44-летняя актриса тайно от прессы и поклонников вышла замуж за своего возлюбленного предпринимателя. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в минувшие выходные. Влюблённые в национальном калифорнийском парке обменялись клятвами, затем молодожёны вместе с гостями переместились в фуршетный зал.Подвенечное платье для актрисы шили именитые модельеры, потратив на наряд 25 метров французского кружева, 6 метров шёлковой органзы и 8 метров шифона. Над нарядом невесты трудились 7 портных в течение 150 часов, 70 из них потратили на вышивку. В интервью с журналистами теледива рассказала, что осталась довольна своим подвенечным платьем, дизайнеры во всём ей смогли угодить, создав за короткое время превосходный наряд.