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Актриса Хилари Суонк тайно вышла замуж за бизнесмена

Хилари Сунк тайно вышла замуж за своего бойфренда Филиппа Шнайдера. Церемония бракосочетания актрисы и бизнесмена прошла в национальном парке Калифорнии «Редвуд».

Стоит отметить, что 44-летняя актриса тайно от прессы и поклонников вышла замуж за своего возлюбленного предпринимателя. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в минувшие выходные. Влюблённые в национальном калифорнийском парке обменялись клятвами, затем молодожёны вместе с гостями переместились в фуршетный зал.

Актриса Хилари Суонк тайно вышла замуж за бизнесмена

Подвенечное платье для актрисы шили именитые модельеры, потратив на наряд 25 метров французского кружева, 6 метров шёлковой органзы и 8 метров шифона. Над нарядом невесты трудились 7 портных в течение 150 часов, 70 из них потратили на вышивку. В интервью с журналистами теледива рассказала, что осталась довольна своим подвенечным платьем, дизайнеры во всём ей смогли угодить, создав за короткое время превосходный наряд.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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