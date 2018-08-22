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Ольга Бузова ставила ультиматум каналу ТНТ - грозила уйти с "Дома-2"

Популярность ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой ни у кого не вызывает сомнений, и сегодня мало кто может поверить, что если бы не своеобразный шантаж, звезды телестройки могло бы и не быть.

В свое время, закрепить позиции на проекте Ольге Бузовой невольно помогла Ксения Собчак.

Ольга Бузова ставила ультиматум каналу ТНТ - грозила уйти с "Дома-2"

Ведущая как раз собралась покинуть реалити-шоу, когда Ольга сообщила организаторам «Дома-2», что если ее не возьмут на место Собчак, она тоже уйдет с проекта.

Руководство канала посчитало, что уход сразу двух рейтинговых личностей с программы нанесет ей приличный вред и Бузову взяли ведущей шоу.

Ольга Бузова ставила ультиматум каналу ТНТ - грозила уйти с "Дома-2"

Как показало время, никто из сторон не прогадал.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:53
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