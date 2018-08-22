Ольга Бузова ставила ультиматум каналу ТНТ - грозила уйти с "Дома-2"
Популярность ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой ни у кого не вызывает сомнений, и сегодня мало кто может поверить, что если бы не своеобразный шантаж, звезды телестройки могло бы и не быть.
В свое время, закрепить позиции на проекте Ольге Бузовой невольно помогла Ксения Собчак.
Ведущая как раз собралась покинуть реалити-шоу, когда Ольга сообщила организаторам «Дома-2», что если ее не возьмут на место Собчак, она тоже уйдет с проекта.
Руководство канала посчитало, что уход сразу двух рейтинговых личностей с программы нанесет ей приличный вред и Бузову взяли ведущей шоу.
Как показало время, никто из сторон не прогадал.
В свое время, закрепить позиции на проекте Ольге Бузовой невольно помогла Ксения Собчак.
Ведущая как раз собралась покинуть реалити-шоу, когда Ольга сообщила организаторам «Дома-2», что если ее не возьмут на место Собчак, она тоже уйдет с проекта.
Руководство канала посчитало, что уход сразу двух рейтинговых личностей с программы нанесет ей приличный вред и Бузову взяли ведущей шоу.
Как показало время, никто из сторон не прогадал.