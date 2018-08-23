Житель Флориды запечатлел на видео черный продолговатый НЛО

Кадры опубликованного видео демонстрируют необычный НЛО, напоминающий по в форме сигару. Объект наблюдения перемещается на небольшой скорости по воздуху. Как предположил автор материала, таинственный объект не может представлять собой беспилотник или другой подобный аппарат разработанный человеком, так как его форма необычного вида.С данным видео уже ознакомились уфологи, которые предположили, что данный НЛО может быть только инопланетным кораблем. При этом уточнили, пришельцы знали о слежении за ними, это подтверждает периодическое исчезновение объекта из объектива камеры.