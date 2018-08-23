Житель Флориды запечатлел на видео черный продолговатый НЛО
Житель американского штата Флорида, успел запечатлеть на видеокамеру передвижение неопознанного летающего объекта. Предполагаемый корабль пришельцев имел продолговатую форму, абсолютно черного цвета.
Кадры опубликованного видео демонстрируют необычный НЛО, напоминающий по в форме сигару. Объект наблюдения перемещается на небольшой скорости по воздуху. Как предположил автор материала, таинственный объект не может представлять собой беспилотник или другой подобный аппарат разработанный человеком, так как его форма необычного вида.
С данным видео уже ознакомились уфологи, которые предположили, что данный НЛО может быть только инопланетным кораблем. При этом уточнили, пришельцы знали о слежении за ними, это подтверждает периодическое исчезновение объекта из объектива камеры.
Кадры опубликованного видео демонстрируют необычный НЛО, напоминающий по в форме сигару. Объект наблюдения перемещается на небольшой скорости по воздуху. Как предположил автор материала, таинственный объект не может представлять собой беспилотник или другой подобный аппарат разработанный человеком, так как его форма необычного вида.
С данным видео уже ознакомились уфологи, которые предположили, что данный НЛО может быть только инопланетным кораблем. При этом уточнили, пришельцы знали о слежении за ними, это подтверждает периодическое исчезновение объекта из объектива камеры.
В мире
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:00