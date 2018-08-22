Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с новым званием

Каждому актёру очень важно иметь звание Заслуженного артиста РФ. Елизавета Боярская очень рада, что её супруг удостоился этого звания, она выложила на своей странице в Instagram фотографию мужа, сопроводив её поздравительным текстом. Актриса отметила профессиональные качества супруга, а также описала его отзывчивый и целеустремлённый характер. Также Боярская призналась мужу в любви и отметила, что гордится им.Поклонники присоединились к поздравлениям Елизаветы, а также порадовались за Матвеева, что его талант по достоинству оценён. Стоит отметить, что звёздная пара состоит в браке 8 лет, а в 2012 году в актёрской семье родился сын Андрей.