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Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с новым званием

Елизавета Боярская поздравила своего мужа с новым званием трогательными словами. Накануне стало известно о том, что актёру Максиму Матвееву по указу президента России присвоили звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Каждому актёру очень важно иметь звание Заслуженного артиста РФ. Елизавета Боярская очень рада, что её супруг удостоился этого звания, она выложила на своей странице в Instagram фотографию мужа, сопроводив её поздравительным текстом. Актриса отметила профессиональные качества супруга, а также описала его отзывчивый и целеустремлённый характер. Также Боярская призналась мужу в любви и отметила, что гордится им.

Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с новым званием

Поклонники присоединились к поздравлениям Елизаветы, а также порадовались за Матвеева, что его талант по достоинству оценён. Стоит отметить, что звёздная пара состоит в браке 8 лет, а в 2012 году в актёрской семье родился сын Андрей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:40
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