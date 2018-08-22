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Ольга Бузова призналась поклонникам, что боится влюбиться

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и начинающая певица Ольга Бузова призналась своим преданным поклонникам, что боится влюбиться в мужчину, поверить ему, а потом испытать то, что ранее уже испытывала.

На днях в столичном ресторане «Чайка» состоялась пресс-конференция 32-летней восходящей исполнительницы и телеведущей известнейшей телестройки страны «Дом-2» Ольги Бузовой. Известно, что встреча с журналистами была посвящена выходу через несколько дней нового телепроекта «Замуж за Бузову».

Ольга Бузова призналась поклонникам, что боится влюбиться

В рамках нового телешоу знаменитость после сложного и скандального развода с 31-летним спортсменом Дмитрием Тарасовым попытается вновь отыскать любовь среди пятнадцати претендентов.

По иронии судьбы в то же время в заведении, где проходила пресс-конференция Ольги Бузовой, появился ее бывший супруг в компании своей третьей жены – 24-летней российской модели Анастасии Костенко. Звездное семейство решило отпраздновать крестины новорожденной девочки Миланы, которая появилась на свет в прошлом месяце.

Как удалось выяснить, Ольга не стала отменять встречу с репортерами, когда узнала, что в ресторане «Чайка» появился ее экс-супруг. Однако знаменитости попросила администрацию заведения сделать так, чтобы ее нежелательная встреча с Тарасовым ни в коем случае не произошла.

«Бузова, как истинный профессионал, не подала виду и сказала, что не будет ничего отменять, потому что кто-то там приехал. Просто попросила сделать так, чтобы они не пересекались», - рассказывают близкие друзья поющей телеведущей.


Ольга Бузова призналась поклонникам, что боится влюбиться

В довольно искренней беседе с журналистами Ольга Бузова подчеркнула, что в будущих отношениях с мужчинами больше всего боится того, что ее предадут, ведь не так давно ей уже приходилось это испытывать. На сегодняшний день знаменитость поняла, что хочет быть только с тем мужчиной, для которого она будет единственной девушкой на всю жизнь.

«Я боюсь, что я поверю мужчине, полюблю его, а потом испытаю то, что я уже испытывала. Я понимаю, что просто к этому не готова», - разоткровенничалась телеведущая скандального телепроекта «Дом-2».

По словам Ольги, мужчины в современном мире разучились завоевывать понравившуюся им женщину и совершать для любимой невероятные и великие поступки.

«Женщины всем руководят, и мужчинами в том числе. Женщины руководят даже началом отношений, чего, конечно же, не хотелось бы. Поэтому я решила напомнить себе, каково это — быть окруженной вниманием. Решила напомнить всей стране, другим женщинам, что за нами должны ухаживать, за нас нужно бороться», - рассказала Бузова о своей идее создать собственное реалити-шоу.


Ольга Бузова призналась поклонникам, что боится влюбиться

Поющая телеведущая хорошо понимает, что в каждых отношениях в определенные моменты могут появиться какие-то сложности, поэтому заявила, что полностью готова к тому, чтобы вместе с избранником их преодолевать.

«Это нормально, не бывает идеальных отношений, бывают и проблемы, и страсть проходит, но я очень ценю тех людей, которым спустя годы удается сохранить теплоту и влюбляться вновь и вновь. Я убеждена, что влюбляться можно всю жизнь. По крайней мере, в меня невозможно не влюбляться всю жизнь, потому что я очень интересная, я разная, и для своего мужчины я буду всегда открывать какие-то новые свои стороны, грани», - заявила Ольга Бузова.

За сердце самой завидной невесты России будет бороться пятнадцать мужчин, среди которых будут миллионеры, фотографы, продюсеры, композиторы и разные предприниматели. К примеру, 31-летний банкир Евгений Назаров, которому удалось хорошо заработать на криптовалютах.

Известно, что ранее Назаров работал в нескольких крупных банках, а также проводил различные бизнес-тренинги. Еще одним участником нового телепроекта «Замуж за Бузову» окажется бизнесмен Денис Лебедев. Мужчина владеет известной сыроваренной компанией.

Ольга Бузова призналась поклонникам, что боится влюбиться

Также в телешоу за сердце и руку Ольги Бузовой будут соревноваться: бывший телеведущий и организатор свадеб Сергей Зеленский, модель Жан-Мишель Щербак и фотограф Александр Гринев, который снимал видеоклипы для музыкантов лейбла «Black Star».

За любовь поющей телеведущей поборются и братья-близнецы Сергей и Андрей Наумов. Отметим, что Андрей является чемпионом Российской Федерации по биатлону, а Сергей – диджей и бывший возлюбленный победительницы шестого сезона телешоу «Холостяк» с Егором Кридом – Дарьи Клюкиной.

Еще одним героем телепроекта «Замуж за Бузову» оказался 33-летний Руслан Нарцисс – диджей-вегетарианец, который придерживается здорового образа жизни. Мужчина более известный под псевдонимом «vegan.dj».

Ольга Бузова призналась поклонникам, что боится влюбиться

Помимо них, в списке потенциальных возлюбленный прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой оказались: 31-летний фитнес-тренер Александр Сабанин, музыкант, телеведущий и композитор Герман Титов, бизнесмен Акбар Юсупов, Валентин Коробков, Евгений Песенников, а также манекенщик Олег Назаров.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:16
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