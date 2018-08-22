Hyundai обновил версию i20 2018
Hyundai обновил версию i20 2018, надеясь привлечь больше покупателей. В передней части авто обновили бампер, добавили новую каскадную решетку.
Изменили также задний бампер. Задние фонари имеет более динамичную эстетику. Примечательным является новый спектр функций помощи для водителей Hyundai SmartSense (помощь в обслуживании полос, предупреждение про выезд из полосы движения, экстренное автономное торможение, управление дальним светом).
Версия I20 доступна с двумя бензиновыми моторами. Первая 1,2-литровая силовая установка на 74 либо 83 л.с. Обе версии оснащаются механической КП на 5 скоростей. Вторым силовым агрегатом является 1,0-литровый T-GDI. Мотор на 98 л.с. доступен с пятиступенчатой МКПП либо семискоростным «автоматом». Двигатель на 118 л.с. поставляют с шестиступенчатой «механикой».
По словам экспертом в авто желательно улучшить рулевое управление. Авто является очень комфортным во время езды. Транспортное средство эффективно поглощает удары при любой скорости, способствуя плавному вождению. В салоне устанавливается семидюймовая удобная информационно-развлекательная система, имеющая сенсорный экран. Она интуитивно понятна для пользователя.
Изменили также задний бампер. Задние фонари имеет более динамичную эстетику. Примечательным является новый спектр функций помощи для водителей Hyundai SmartSense (помощь в обслуживании полос, предупреждение про выезд из полосы движения, экстренное автономное торможение, управление дальним светом).
Версия I20 доступна с двумя бензиновыми моторами. Первая 1,2-литровая силовая установка на 74 либо 83 л.с. Обе версии оснащаются механической КП на 5 скоростей. Вторым силовым агрегатом является 1,0-литровый T-GDI. Мотор на 98 л.с. доступен с пятиступенчатой МКПП либо семискоростным «автоматом». Двигатель на 118 л.с. поставляют с шестиступенчатой «механикой».
По словам экспертом в авто желательно улучшить рулевое управление. Авто является очень комфортным во время езды. Транспортное средство эффективно поглощает удары при любой скорости, способствуя плавному вождению. В салоне устанавливается семидюймовая удобная информационно-развлекательная система, имеющая сенсорный экран. Она интуитивно понятна для пользователя.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00