Hyundai обновил версию i20 2018

Изменили также задний бампер. Задние фонари имеет более динамичную эстетику. Примечательным является новый спектр функций помощи для водителей Hyundai SmartSense (помощь в обслуживании полос, предупреждение про выезд из полосы движения, экстренное автономное торможение, управление дальним светом).Версия I20 доступна с двумя бензиновыми моторами. Первая 1,2-литровая силовая установка на 74 либо 83 л.с. Обе версии оснащаются механической КП на 5 скоростей. Вторым силовым агрегатом является 1,0-литровый T-GDI. Мотор на 98 л.с. доступен с пятиступенчатой МКПП либо семискоростным «автоматом». Двигатель на 118 л.с. поставляют с шестиступенчатой «механикой».По словам экспертом в авто желательно улучшить рулевое управление. Авто является очень комфортным во время езды. Транспортное средство эффективно поглощает удары при любой скорости, способствуя плавному вождению. В салоне устанавливается семидюймовая удобная информационно-развлекательная система, имеющая сенсорный экран. Она интуитивно понятна для пользователя.