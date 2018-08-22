Учёные нашли способ вызывать осознанные сны

Сотрудники Висконсинского университета в Мадисоне заинтересовались свойствами галантамина. Ученые решили изучить влияние данного препарата на сновидения в рамках эксперимента с добровольцами. Авторы исследования отмечают, что участники эксперимента рассказывали, что их сновидения стали гораздо более яркими и реалистичными, а также в них появились элементы, свидетельствующие об осознанности.Но добровольцы начали говорить об осознанных снах еще до того, как специалисты начали давать им не плацебо, а настоящий галантамин. Но когда в исследовании появился этот препарат, число рассказов об осознанных снах начало стремительно расти и стало очевидно, что лекарственное средство действительно влияет на сны.Ученые полагают, что галантамин действует на холинергические синапсы во время сновидений. Специалисты пояснили, что препарат улучшает работу мозга и память из-за чего люди в деталях запоминают сновидения.