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Ольга Бузова отправляется «в новую жизнь на УАЗике»

Уже в грядущее воскресенье жителей Ульяновска ожидает невероятное реалити-шоу: Ольга Бузова отправляется на поиски нового мужа в свадебном кортеже из трех брендированных автомобилей УАЗ.

Хейтеры тут же начали подшучивать над знаменитостью и назвали ее свадебный кортеж вульгарным, а также отметили, что Бузова отправляется «в новую жизнь на УАЗике».

Ольга Бузова отправляется «в новую жизнь на УАЗике»

Пользователи уверены, что таким образом Ольга Бузова пытается доказать свою востребованность как женщина, откуда и взялись кортежи, реалити-шоу и брендированные УАЗы.

Ольга Бузова отправляется «в новую жизнь на УАЗике»

Напомним, что 26 августа, на канале ТНТ стартует новое шоу «Замуж за Бузову», в ходе которого мужчины будут бороться за руку и сердце ведущей «Дом-2».

Сама звезда телестройки и отечественной сцены пообещала небывалые страсти, включая секс.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:05
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