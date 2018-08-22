Ольга Бузова отправляется «в новую жизнь на УАЗике»
Уже в грядущее воскресенье жителей Ульяновска ожидает невероятное реалити-шоу: Ольга Бузова отправляется на поиски нового мужа в свадебном кортеже из трех брендированных автомобилей УАЗ.
Хейтеры тут же начали подшучивать над знаменитостью и назвали ее свадебный кортеж вульгарным, а также отметили, что Бузова отправляется «в новую жизнь на УАЗике».
Пользователи уверены, что таким образом Ольга Бузова пытается доказать свою востребованность как женщина, откуда и взялись кортежи, реалити-шоу и брендированные УАЗы.
Напомним, что 26 августа, на канале ТНТ стартует новое шоу «Замуж за Бузову», в ходе которого мужчины будут бороться за руку и сердце ведущей «Дом-2».
Сама звезда телестройки и отечественной сцены пообещала небывалые страсти, включая секс.
Хейтеры тут же начали подшучивать над знаменитостью и назвали ее свадебный кортеж вульгарным, а также отметили, что Бузова отправляется «в новую жизнь на УАЗике».
Пользователи уверены, что таким образом Ольга Бузова пытается доказать свою востребованность как женщина, откуда и взялись кортежи, реалити-шоу и брендированные УАЗы.
Напомним, что 26 августа, на канале ТНТ стартует новое шоу «Замуж за Бузову», в ходе которого мужчины будут бороться за руку и сердце ведущей «Дом-2».
Сама звезда телестройки и отечественной сцены пообещала небывалые страсти, включая секс.