В Нью-Джерси сняли на видео мини-НЛО в виде кокона

Когда он начал двигаться, очевидец понял, что неопознанный летающий объект имеет интеллект, при этом в его действиях чётко прослеживалось наблюдение. По их словам, данный объект просто дрейфовал в воздухе.НЛО имел гладкую поверхность. Он наблюдал за действиями человека, то приближаясь, то удаляясь на некоторое расстояние. Автор ролика отметил, что подобное он наблюдал несколько лет назад. Он тогда медитировал на крыше восьмиэтажного здания, когда появился круглый полупрозрачный и перламутровый шар на расстоянии двух метров.Известный уфолог Скотт Уоринг прокомментировал представленный материал. По его словам, в зафиксированном объекте ничего нет удивительного. Данный мини-НЛО является инопланетным «разведчиком», задачей которого является сбор информации о жизни на Земле.