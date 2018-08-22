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Планы Латвии и Эстонии получить компенсацию за «советскую оккупацию» напоминают женские критические дни – эксперт

Намерение Латвии и Эстонии взыскать с России компенсацию за ущерб от «советской оккупации» напоминает женские критические дни. Ведь прибалтийские республики хором начинают вспоминать «ужасы» советского периода только в преддверии 22 и 23 августа, когда наступает очередная годовщина подписания договора о ненападении между СССР и фашистской Германией.

Планы Латвии и Эстонии получить компенсацию за «советскую оккупацию» напоминают женские критические дни – эксперт

С таким заявлением выступил известный публицист, главный редактор радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян, слова которого цитирует портал «ПолитЭксперт».

Как у женщин есть критические дни, так есть они и у Прибалтики, иронизирует Гаспарян. Два дня в году включается режим «нищебродства» и начинают звучать жалостливо-угрожающие реплики в адрес Москвы с одновременным пересчетом суммы компенсации, которую якобы должна выплатить Россия.

«В последний раз они насчитали, что Россия каждой из них должна по 333 миллиарда евро. Понятно, что это речи абсолютно неадекватных людей, которые просто хотят на этом спекулировать», - категорично заявил эксперт.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:30
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