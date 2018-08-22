Планы Латвии и Эстонии получить компенсацию за «советскую оккупацию» напоминают женские критические дни – эксперт

«В последний раз они насчитали, что Россия каждой из них должна по 333 миллиарда евро. Понятно, что это речи абсолютно неадекватных людей, которые просто хотят на этом спекулировать», - категорично заявил эксперт.



С таким заявлением выступил известный публицист, главный редактор радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян, слова которого цитирует портал «ПолитЭксперт» Как у женщин есть критические дни, так есть они и у Прибалтики, иронизирует Гаспарян. Два дня в году включается режим «нищебродства» и начинают звучать жалостливо-угрожающие реплики в адрес Москвы с одновременным пересчетом суммы компенсации, которую якобы должна выплатить Россия.