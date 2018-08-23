АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Число пользователей Всемирной сетью в КНР превысило 800 миллионов человек

Число пользователей Всемирной сетью в КНР достигло рекордного максимума. Как сообщает Китайский информационный интернет-центр, на 1 июля 2018 года данный показатель уже превысил 802 миллиона человек.

Также отмечается, что состав пользователей только за последние полгода вырос на 3,8 процента, а это примерно 30 миллионов жителей Китая. Доступ к Сети на данный момент имеют 57,7 процентов граждан. Мобильный интернет считается самым популярным видом доступа в стране, с помощью смартфонов в Сеть выходят 98,3 процента пользователей.

Число пользователей Всемирной сетью в КНР превысило 800 миллионов человек

Согласно сообщений Китайского информационного интернет-центра, большинство людей в КНР предпочитают проводить мобильные платежи, пользоваться услугами онлайн-такси, а так же бронировать поездки с помощью интернета. Электронными госуслугами активно пользуются две трети китайских пользователей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Нью-Джерси сняли на видео мини-НЛО в виде кокона
Число пользователей Всемирной сетью в КНР
Создатели «Рика и Морти» заинтриговали тизерами к
Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у
Новая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 тонны
Археологи обнаружили в Кении мегалитическое
Настасья Самбурская показала в Instagram снимок с
Бюджетная версия iPhone 9 получит начинку от
Игорь Макаров показал первое фото дочери Леры
Правда о фигуре Ким Кардашьян: звезду заметили в
Facebook внедряет систему оценки благонадежности
По итогам I полугодия продажи шин Viatti на
Перспективы развития ОПК обсуждались
Иван Краско разводится с 27-летней Натальей Шевель
Танцы на сцене: Пугачева и Галкин «зажгли» на
Бельгийский житель выиграл в лотерею €107 000 000
Hyundai представил рестайлинговый седан Elantra
Ученые: Муравьи научили роботов уступать дорогу и
Актриса Хилари Суонк тайно вышла замуж за
Телеведущие «Дома-2» опять довели Александру
Hyundai обновил версию i20 2018
Телезрители «Дома-2» уверены, что у Ольги Бузовой
Ольга Васильевна Гобозова назвала Ольгу Жарикову
Учёные нашли способ вызывать осознанные сны
Эмили Ратаковски в Instagram опубликовала
Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга
Представлен мощный флагманский смартфон Poco F1
Суперкар McLaren 720S получил доработки от ателье
Ольга Бузова ставила ультиматум каналу ТНТ -
Смартфон Honor 8X с огромным экраном засветился
Просмотреть все новости