Число пользователей Всемирной сетью в КНР превысило 800 миллионов человек

Также отмечается, что состав пользователей только за последние полгода вырос на 3,8 процента, а это примерно 30 миллионов жителей Китая. Доступ к Сети на данный момент имеют 57,7 процентов граждан. Мобильный интернет считается самым популярным видом доступа в стране, с помощью смартфонов в Сеть выходят 98,3 процента пользователей.Согласно сообщений Китайского информационного интернет-центра, большинство людей в КНР предпочитают проводить мобильные платежи, пользоваться услугами онлайн-такси, а так же бронировать поездки с помощью интернета. Электронными госуслугами активно пользуются две трети китайских пользователей.