Эмили Ратаковски в Instagram опубликовала очередную пикантную фотографию

Откровенные фотографии на станице Ратаковски не редкость, поэтому очередной снимок для подписчиков модели не стал неожиданностью. На этот раз звезда продемонстрировала максимум своего обнажённого тела, позируя перед камерой в полный рост. Интимную зону едва прикрывает нижнее бельё, а грудь модель закрыла своими руками. Дополняют пикантный образ украшения и распушенные волосы.Текстового сообщения в сопровождении к фотографии звезда не оставила, но этого и не потребовалось, потому что поклонникам и так всё понятно. Подписчики оценили подтянутую фигуру звезды и её привлекательные формы. За короткое время снимок собрал более 250 тысяч «лайков» и большое количество комментариев.