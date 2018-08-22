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Смартфон Honor 8X с огромным экраном засветился на фото

В сети опубликовали свежие фотографии нового смартфона Honor 8X, который до сих пор не был официально презентован разработчиками. Несмотря на отсутствие официальных данных, «живые» снимки во многом свидетельствуют о скорой дате премьеры устройства.


Представленный кадр показал, что смартфон Honor 8X получил достаточно крупный дисплей, который уже вызвал бурю эмоций у многочисленных пользователей. Даже в том случае, если владелец смартфона обладает крупными руками, вероятнее, придется использовать две руки для удобства управления гаджетом. Верхняя часть Honor 8X демонстрирует привычный вырез на дисплее, тем самым показывая некоторое сходство с американским конкурентом. Диагональ экрана нового смартфона составляет 7,12 дюймов.

Смартфон Honor 8X с огромным экраном засветился на фото


Быстрая производительность новинки Honor 8X достигается благодаря многоядерному процессору Kirin 710 и 4 гигабайтам оперативной памяти. Покупатели наверняка заинтересуются данной моделью еще и по той причине, что аккумулятор на 4900 мАч позволит длительное время наслаждаться автономной работы без использования зарядного устройство. Объем встроенной памяти смартфона в китайском флагмане составляет 64 гигабайта, однако этот показатель можно расширить дополнительной картой.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:50
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