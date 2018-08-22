АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у женщин хронических заболеваний

Учёные выяснили, что здоровая диета уменьшает риск развития у женщин хронических заболеваний. Об этом рассказали специалисты Мичиганского университета.

Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у женщин хронических заболеваний


Речь идёт о рационе питания, который богат на, овощи, цельные зёрна, где наблюдается низкое содержание сахара, натрия. Здоровое питание помогает поддерживать здоровые клетки, избегать определенные хронические заболевания. Специалисты отмечают, что нужно стараться улучшать общее качество диеты, а не отдельные продукты либо питательные вещества.

Во время исследования для измерения клеточного старения использовали длину теломер. Это ДНК-белковые структуры, которые расположены на концах хромосом, способствующие стабильности, защите ДНК. В с вою очередь возраст выступает сильнейшим предиктором длины теломер. При этом они уменьшаются в длине на протяжении каждого клеточного цикла.

Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у женщин хронических заболеваний

Между тем учёные недавно сделали вывод, что теломеры могут быть сокращены вследствие поведенческих, психологических, экологических факторов. По словам специалистов короткие теломеры являются связанными с увеличенным риском сердечных заболеваний, некоторых видов рака, диабета второго типа.

Исследователями были изучены 5 000 здоровых взрослых, а также баллы которые они набрали по 4 показателям качества питания. Речь идёт о средиземноморской диете, DASH, а также двух часто используемых показателях качества питания, которые разработали в Школе общественного здравоохранения Гарварда. У женщин более высокие полученные баллы по индексам связаны были в основном с большей длиной теломер.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создатели «Рика и Морти» заинтриговали тизерами к
Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у
Новая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 тонны
Археологи обнаружили в Кении мегалитическое
Настасья Самбурская показала в Instagram снимок с
Бюджетная версия iPhone 9 получит начинку от
Игорь Макаров показал первое фото дочери Леры
Правда о фигуре Ким Кардашьян: звезду заметили в
Facebook внедряет систему оценки благонадежности
По итогам I полугодия продажи шин Viatti на
Перспективы развития ОПК обсуждались
Иван Краско разводится с 27-летней Натальей Шевель
Танцы на сцене: Пугачева и Галкин «зажгли» на
Бельгийский житель выиграл в лотерею €107 000 000
Hyundai представил рестайлинговый седан Elantra
Ученые: Муравьи научили роботов уступать дорогу и
Актриса Хилари Суонк тайно вышла замуж за
Телеведущие «Дома-2» опять довели Александру
Hyundai обновил версию i20 2018
Телезрители «Дома-2» уверены, что у Ольги Бузовой
Ольга Васильевна Гобозова назвала Ольгу Жарикову
Учёные нашли способ вызывать осознанные сны
Эмили Ратаковски в Instagram опубликовала
Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга
Представлен мощный флагманский смартфон Poco F1
Суперкар McLaren 720S получил доработки от ателье
Ольга Бузова ставила ультиматум каналу ТНТ -
Смартфон Honor 8X с огромным экраном засветился
"АвтоВАЗ" рассекретил дизайн «заряженной» LADA
Ученые: Правильное употребление сахара продлевает
Просмотреть все новости