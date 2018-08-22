Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у женщин хронических заболеваний

Речь идёт о рационе питания, который богат на, овощи, цельные зёрна, где наблюдается низкое содержание сахара, натрия. Здоровое питание помогает поддерживать здоровые клетки, избегать определенные хронические заболевания. Специалисты отмечают, что нужно стараться улучшать общее качество диеты, а не отдельные продукты либо питательные вещества.Во время исследования для измерения клеточного старения использовали длину теломер. Это ДНК-белковые структуры, которые расположены на концах хромосом, способствующие стабильности, защите ДНК. В с вою очередь возраст выступает сильнейшим предиктором длины теломер. При этом они уменьшаются в длине на протяжении каждого клеточного цикла.Между тем учёные недавно сделали вывод, что теломеры могут быть сокращены вследствие поведенческих, психологических, экологических факторов. По словам специалистов короткие теломеры являются связанными с увеличенным риском сердечных заболеваний, некоторых видов рака, диабета второго типа.Исследователями были изучены 5 000 здоровых взрослых, а также баллы которые они набрали по 4 показателям качества питания. Речь идёт о средиземноморской диете, DASH, а также двух часто используемых показателях качества питания, которые разработали в Школе общественного здравоохранения Гарварда. У женщин более высокие полученные баллы по индексам связаны были в основном с большей длиной теломер.