Представлен мощный флагманский смартфон Poco F1 за $300

Вместе с тем новая модель гаджета сможет похвастаться качественным экраном, размер которого составил 6,18 дюймов. Разработчики постарались сделать дисплей максимально качественным, показав разрешение 2246 на 1080 пикселей. Несмотря на то, что верхняя часть смартфона F1 имеет типичный для новинок вырез в верхней части дисплея, однако при имеющейся дополнительной опции эту особенность можно исключить. Одним из наиболее важных параметров здесь следует выделить наличие высококачественного процессора Snapdragon 845 на 8 ядер, а также продвинутый адаптер Adreno 630.Фронтальная камера нового китайского смартфона имеет 20 мегапикселей, тогда как с задней стороны установлена сдвоенная камера. Для максимально долгой автономной работы данного смартфона также следует учесть наличие аккумулятора на 4000 мАч. Объем ПЗУ новинки 64 гигабайта, а оперативной памяти 6 гигабайт. Стоимость долгожданного смартфона Poco F1 составляет около 300 долларов.