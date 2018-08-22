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Представлен мощный флагманский смартфон Poco F1 за $300

Сегодня стало известно, что китайская компания Xiaomi провела презентацию новейшего смартфона Poco F1, который стал началом для нового бренда, существующего под управлением крупного производителя техники.

Вместе с тем новая модель гаджета сможет похвастаться качественным экраном, размер которого составил 6,18 дюймов. Разработчики постарались сделать дисплей максимально качественным, показав разрешение 2246 на 1080 пикселей. Несмотря на то, что верхняя часть смартфона F1 имеет типичный для новинок вырез в верхней части дисплея, однако при имеющейся дополнительной опции эту особенность можно исключить. Одним из наиболее важных параметров здесь следует выделить наличие высококачественного процессора Snapdragon 845 на 8 ядер, а также продвинутый адаптер Adreno 630.

Представлен мощный флагманский смартфон Poco F1 за $300

Фронтальная камера нового китайского смартфона имеет 20 мегапикселей, тогда как с задней стороны установлена сдвоенная камера. Для максимально долгой автономной работы данного смартфона также следует учесть наличие аккумулятора на 4000 мАч. Объем ПЗУ новинки 64 гигабайта, а оперативной памяти 6 гигабайт. Стоимость долгожданного смартфона Poco F1 составляет около 300 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 16:20
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