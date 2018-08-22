Apple сделает производство дешевле, что затронет цену iPhone

Несмотря на то, что вся мировая общественность в курсе того, что большая часть деталей и компонентов американской компании покупаются у китайских компаний, однако в дальнейшем доля закупаемых комплектующих может существенно вырасти. Благодаря такому решению Apple сможет существенно повысить степень прибыльности своей техники. Таким образом, бренд серьезно расширил перечень запчастей, которые в скором времени будут закупаться у китайских производителей.Тот факт, что закупка деталей будет проводиться у новых поставщиков может серьезно изменить ситуацию в работе ряда брендов, которые занимались, в том числе, выпуском требуемых компонентов для американских устройств. Ряд экспертов уже объявили о том, что новые смартфоны и прочие гаджеты в скором времени можно будет напрямую называть «китайскими», так как большая часть работы по их производству осуществляется именно в этой стране.