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Apple сделает производство дешевле, что затронет цену iPhone

Американский гигант Apple намерен в дальнейшем осуществлять закупку комплектующих для своих устройств в Китае. В частности, данный подход имеет прямое отношение к дальнейшему производству моделей iPhone, iPad и MacBook.

Несмотря на то, что вся мировая общественность в курсе того, что большая часть деталей и компонентов американской компании покупаются у китайских компаний, однако в дальнейшем доля закупаемых комплектующих может существенно вырасти. Благодаря такому решению Apple сможет существенно повысить степень прибыльности своей техники. Таким образом, бренд серьезно расширил перечень запчастей, которые в скором времени будут закупаться у китайских производителей.

Apple сделает производство дешевле, что затронет цену iPhone


Тот факт, что закупка деталей будет проводиться у новых поставщиков может серьезно изменить ситуацию в работе ряда брендов, которые занимались, в том числе, выпуском требуемых компонентов для американских устройств. Ряд экспертов уже объявили о том, что новые смартфоны и прочие гаджеты в скором времени можно будет напрямую называть «китайскими», так как большая часть работы по их производству осуществляется именно в этой стране.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:50
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