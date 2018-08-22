Участником телешоу «Замуж за Бузову» стал автор хитов Николая Баскова и Лолиты

«Осталось всего несколько дней. Мои нервы на пределе. Даже не знаю, что вы, друзья, обо мне подумаете, увидев шоу на экране», - написал белорусский композитор у себя на страничке в социальной сети Instagram.

«Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу мужчину, то никогда не выйду замуж. Я хочу любви, страсти, безумства. Хочу мужской ласки, заботы, внимания», - заявляла ранее Ольга Бузова.

«Титов явно покорит Бузову. Композиторы зачастую являются очень романтичными личностями, а это нравится всем девушкам! Да и его хит «Невеста» уж точно недавно вышел не просто так! Возможно уже идет тайная подготовка к свадьбе?», - написал один из поклонников Ольги Бузовой в Сети.



Отметим, что на сегодняшний день Ольгу Бузову многие называют самой завидной невестой Российской Федерации. Поющая телеведущая невероятно популярна, однако до сих пор так и не встретила того единственного, с которым бы смогла создать крепкую и счастливую семью.На данный момент все мысли знаменитости заняты новым телепроектом «Замуж за Бузову», в рамках которого восходящая исполнительница попытается отыскать своего идеального мужчину. Напомним, что премьера телешоу состоится уже в эти выходные – 26 августа на телеканале «ТНТ».Несколько дней назад в Интернет просочилось новые подробности о телепроекте «Замуж за Бузову». К примеру, оказалось, что одним из претендентов на сердце Ольги стал известный композитор из Белоруссии – Герман Титов. Следует заметить, что мужчина уже много лет пишет музыкальные хиты для таких звезд, как Дмитрий Билан, Лолита и Стас Михайлов.Герман Титов не стал скрывать от своих преданных поклонников, что очень волнуется, однако он готов к тому, чтобы сделать Ольгу Бузову самой счастливой женщиной на планете.Журналистам удалось выяснить, что в Белоруссии Герман Титов является очень популярной личностью. Мужчина не только пишет музыку различным звездам, но и работает на известном белорусском телеканале. К тому же, композитор и сам сейчас пробует себя в качестве исполнителя. Не так давно он записал песню под названием «Невеста».По слухам Титов уже даже снял видеоклип на свою новую композицию. Преданные поклонники Ольги Бузовой уверены, что свое новое творчество композитор посвятил их любимице.Стоит отметить, что сама поющая телеведущая пока держит все в секрете. Ольга Бузова не рассказывает поклонникам, смог ли хоть кто-то из претендентов на ее сердце завоевать ее внимание. Как бы там ни было, но в социальной сети Instagram знаменитость довольно часто в последнее время принялась публиковать загадочные послания, которые она адресует неизвестному мужчине.По словам верных фанатов Ольги Бузовой, Герман Титов может стать одним из самых ярких участников нового телешоу «Замуж за Бузову». Вполне реальным является еще один факт. Возможно совсем скоро потенциальных возлюбленный поющей телеведущей напишет для своей избранницы несколько новых хитов.Напомним, что недавно знаменитость призналась фанатам, что хорошо понимает, что уже достигла невероятных высот в своей карьере, однако по-прежнему она не может назвать себя абсолютно счастливым человеком, так как в ее жизни отсутствует такое светлое чувство, как любовь.Пока что неизвестны личности всех потенциальных возлюбленных Ольги Бузовой, которые будут бороться за ее руку и сердце. Подчеркнем, что телеведущая «Дома-2» никогда не скрывала, что для нее важно не только материальное благополучие избранника, но и его личностные особенности.По мнению фанатов Ольги, вполне вероятно, что именно белорусскому композитору Герману Титову удастся сделать знаменитость вновь счастливой женщиной.