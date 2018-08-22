АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

Ученые: Правильное употребление сахара продлевает жизнь человека

Специалисты исследовательского центра больницы Бригхем сделали вывод, что на продолжительность жизни человека положительно влияет употребление сахара. Если правильно соблюдать «сахарно-углеводную» диету, можно увеличить срок жизни на 4 года, утверждают ученые. Информация из публикации издания MedicalXpress.

Первые опросы проведены учеными примерно 25 лет назад, в которых участвовали 15 тысяч человек. В результате исследователи определили рационы питания добровольцев, на основании которых рекомендовали нормы потребления килокалорий для каждого, показатели составляли от 500 до 4200. Ученые наблюдали за участниками эксперимента 25 лет. По истечении этого периода оказалось, что умерли по медицинским причинам не более 6 тысяч участников, при этом рацион их был далек от «здорового» общепринятого типа питания.
Ученые: Правильное употребление сахара продлевает жизнь человека


Специалисты проанализировали оставшихся 9 тысяч участников, результаты показали, что умеренное потребление сахара и углеводов позволяет укрепить не только здоровье, но и улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы. Данная категория людей живет в среднем дольше на 4 года, чем те, у кого занижены показатели.

На основании полученных данных, ученные пытаются разобраться, какие необходимы индивидуальные практические рекомендации к рациону питания конкретного пациента.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова ставила ультиматум каналу ТНТ
Смартфон Honor 8X с огромным экраном засветился
"АвтоВАЗ" рассекретил дизайн «заряженной» LADA
Ученые: Правильное употребление сахара продлевает
Ольга Бузова призналась поклонникам, что боится
Ольга Бузова отправляется «в новую жизнь на
Родстер Mercedes&#8209;AMG GT R получил открытую
Apple сделает производство дешевле, что затронет
Юлия Барановская несколько раз за год
Планы Латвии и Эстонии получить компенсацию за
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию
"Трое из ларца одинаковых лица": Вера Брежнева
Стала известна цена на новый Huawei Nova 3 в
Участником телешоу «Замуж за Бузову» стал автор
Максим Галкин надел 3D-очки, чтобы увидеть Москву
Nokia 7 Plus получит Android 9.0 Pie в сентябре
Ученые выявили связь между нарушением сна и
Сестра Ольги Бузовой в рваных шортах восхищает
«Наш день, наше таинство, наш секрет»:
Салон новой Lada Granta FL полностью рассекречен
Новый KIA Forte GT с турбодвигателем был замечен
Ирену Понарошку пользователи заподозрили во
Анна Седокова снялась обнаженной в старинном
Opel презентовал новый концепт GT X Experimenta
В Англии школьница сняла на смартфон “лох-несское
Ученые научились уничтожать бактерии с помощью
Максим Галкин показал в Instagram шикарную
СМИ выяснили имя нового избранника Виталины
Геологи сделали прогноз последствий от смены
В Сети смеются над «традиционным» шпагатом
Просмотреть все новости