Ученые: Правильное употребление сахара продлевает жизнь человека

Первые опросы проведены учеными примерно 25 лет назад, в которых участвовали 15 тысяч человек. В результате исследователи определили рационы питания добровольцев, на основании которых рекомендовали нормы потребления килокалорий для каждого, показатели составляли от 500 до 4200. Ученые наблюдали за участниками эксперимента 25 лет. По истечении этого периода оказалось, что умерли по медицинским причинам не более 6 тысяч участников, при этом рацион их был далек от «здорового» общепринятого типа питания.Специалисты проанализировали оставшихся 9 тысяч участников, результаты показали, что умеренное потребление сахара и углеводов позволяет укрепить не только здоровье, но и улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы. Данная категория людей живет в среднем дольше на 4 года, чем те, у кого занижены показатели.На основании полученных данных, ученные пытаются разобраться, какие необходимы индивидуальные практические рекомендации к рациону питания конкретного пациента.