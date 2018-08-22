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"АвтоВАЗ" рассекретил дизайн «заряженной» LADA Vesta Sport

Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» представил новые снимки «заряженной» модификации седана Lada Vesta Sport, который существенно преобразился. В свою очередь, официальная премьера данной новинки пройдет в рамках приближающегося Московского автосалона в конце текущего месяца.

Что касается кузова Lada Vesta Sport, то здесь в первую очередь уделить внимание красной полосе, которая прослеживается по всему корпусу машины. Однако подобное оформление в том числе коснулось и салона российского седана, где на каждом сидении также используется аналогичная красная лента. Важно учесть, что сидения выполнены из алькантары, чего никогда ранее не замечалось в моделях отечественной компании «АвтоВАЗ». Обшивка руля Lada Vesta Sport получила перфорированные вставки красного цвета, в связи с чем, не составит труда определить агрессивный характер нового седана.

"АвтоВАЗ" рассекретил дизайн «заряженной» LADA Vesta Sport


Несмотря на то, что здесь произведены множественные изменения по дизайну, приборная панель Lada Vesta Sport осталась прежней, за исключением красной черты на тахометре. В ходе приближающейся премьеры нового седана станут известны и другие особенности «заряженной» модели отечественной компании.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:40
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