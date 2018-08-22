"АвтоВАЗ" рассекретил дизайн «заряженной» LADA Vesta Sport

Что касается кузова Lada Vesta Sport, то здесь в первую очередь уделить внимание красной полосе, которая прослеживается по всему корпусу машины. Однако подобное оформление в том числе коснулось и салона российского седана, где на каждом сидении также используется аналогичная красная лента. Важно учесть, что сидения выполнены из алькантары, чего никогда ранее не замечалось в моделях отечественной компании «АвтоВАЗ». Обшивка руля Lada Vesta Sport получила перфорированные вставки красного цвета, в связи с чем, не составит труда определить агрессивный характер нового седана.Несмотря на то, что здесь произведены множественные изменения по дизайну, приборная панель Lada Vesta Sport осталась прежней, за исключением красной черты на тахометре. В ходе приближающейся премьеры нового седана станут известны и другие особенности «заряженной» модели отечественной компании.