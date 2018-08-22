Сестра Ольги Бузовой в рваных шортах восхищает поклонников женственностью

Одна из последних публикаций Анны Бузовой невероятно восхитила поклонников, назвавших девушку очень женственной в отличие от Ольги.При этом Бузову-старшую хейтеры сравнили с мужеподобным трансвеститом., – отмечали в комментариях подписчики Анны Бузовой.Молодая женщина запечатлена на краю фонтана в симпатичных рваных шортиках, и в разных позах. Анна попросила своих фолловеров выбрать лучший из снимков.Подписчики отметили, что обе фотографии хороши, так как на них запечатлена женственная Анна Бузова.