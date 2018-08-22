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Сестра Ольги Бузовой в рваных шортах восхищает поклонников женственностью

Младшая сестра популярной ведущей и певицы Ольги Бузовой Анна не отстает от своей звездной родственницы по популярности в Сети и приводит в восхищение своих фанатов.

Одна из последних публикаций Анны Бузовой невероятно восхитила поклонников, назвавших девушку очень женственной в отличие от Ольги.

Сестра Ольги Бузовой в рваных шортах восхищает поклонников женственностью

При этом Бузову-старшую хейтеры сравнили с мужеподобным трансвеститом.

«Шикарно! На всех фото неотразима», «Не транс, как мужеподобная Оля», «Анна всегда на высоте, красотка милая», «Всегда такая стильная», «Невероятно женственна, не то что сестра», – отмечали в комментариях подписчики Анны Бузовой.

Сестра Ольги Бузовой в рваных шортах восхищает поклонников женственностью

Молодая женщина запечатлена на краю фонтана в симпатичных рваных шортиках, и в разных позах. Анна попросила своих фолловеров выбрать лучший из снимков.

Подписчики отметили, что обе фотографии хороши, так как на них запечатлена женственная Анна Бузова.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:31
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