Сестра Ольги Бузовой в рваных шортах восхищает поклонников женственностью
Младшая сестра популярной ведущей и певицы Ольги Бузовой Анна не отстает от своей звездной родственницы по популярности в Сети и приводит в восхищение своих фанатов.
Одна из последних публикаций Анны Бузовой невероятно восхитила поклонников, назвавших девушку очень женственной в отличие от Ольги.
При этом Бузову-старшую хейтеры сравнили с мужеподобным трансвеститом.
«Шикарно! На всех фото неотразима», «Не транс, как мужеподобная Оля», «Анна всегда на высоте, красотка милая», «Всегда такая стильная», «Невероятно женственна, не то что сестра», – отмечали в комментариях подписчики Анны Бузовой.
Молодая женщина запечатлена на краю фонтана в симпатичных рваных шортиках, и в разных позах. Анна попросила своих фолловеров выбрать лучший из снимков.
Подписчики отметили, что обе фотографии хороши, так как на них запечатлена женственная Анна Бузова.
Одна из последних публикаций Анны Бузовой невероятно восхитила поклонников, назвавших девушку очень женственной в отличие от Ольги.
При этом Бузову-старшую хейтеры сравнили с мужеподобным трансвеститом.
«Шикарно! На всех фото неотразима», «Не транс, как мужеподобная Оля», «Анна всегда на высоте, красотка милая», «Всегда такая стильная», «Невероятно женственна, не то что сестра», – отмечали в комментариях подписчики Анны Бузовой.
Молодая женщина запечатлена на краю фонтана в симпатичных рваных шортиках, и в разных позах. Анна попросила своих фолловеров выбрать лучший из снимков.
Подписчики отметили, что обе фотографии хороши, так как на них запечатлена женственная Анна Бузова.