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Суперкар McLaren 720S получил доработки от ателье Novitec

Специалисты из тюнинг-ателье Novitec представили пакет доработок для автомобиля McLaren 720S. Однако по внешнему виду транспортного средства практически невозможно догадаться, что над машиной поработали тюнеры.

В частности, после доработки в кузов McLaren 720S специалисты вставили некоторые дополнительные детали из углеволокна, а в области фар появились аэродинамические вставки. Кузов автомобиля теперь смотрится более агрессивным за счёт иного заднего диффузора и пересмотренного переднего сплиттера. Также тюнеры заменили заводские колёсные диски на кованые – спереди их диаметр составляет 20 дюймов, а сзади 21 дюйм.

Суперкар McLaren 720S получил доработки от ателье Novitec


Что касается силового агрегата, то производительность 4,0-литрового мотора была увеличена с 710 до 794 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент возрос с 770 до 878 Нм. После доработки двигателя машина до первой «сотни» стала разгоняться за 2,7 секунды, а её максимальная скорость составляет 346 км/час.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 16:05
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