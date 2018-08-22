«Наш день, наше таинство, наш секрет»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева поделилась новыми подробностями свадьбы в Лас-Вегасе

«Наш день, наше таинство, наш секрет - создание нашей семьи. Мы не хотели, чтобы в этом был задействован кто-то еще, даже наши самые близкие и любимые люди. И они нас поняли. Все, кроме моего сына Богдана. Он обиделся. Поэтому мы решили восполнить пробел и устроить праздник для нас троих. Ну а поскольку мы давно запланировали месяц отдыхать в Америке, почему бы и не Вегас? Это же настоящий рок-н-ролл! Все как в кино, все как в детских мечтах..», - вспомнила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева.

«..Незадолго до поездки в Штаты мы с мужем пересмотрели фильм «Мальчишник в Вегасе». Там в кадре такая классная церковь! Вот ее-то мы и выбрали, чтобы пожениться на бис. Отправили в эту церковь документы, зарезервировали день и время. Организацией занимались сами, так как, во-первых, эти хлопоты нам приятны, а во-вторых, четче и организованнее, чем мы, в Америке это не сделал бы никто. И вот я снова надела свадебное платье - конечно, другое - и вышла замуж за собственного мужа ради собственного ребенка!», - продолжила знаменитость.

«На улице плюс сорок градусов, очень жарко. Так что если вы заранее планируется свадьбу в Лас-Вегасе, выбирайте более прохладное время года», - посоветовала Алена Водонаева.

Ни для кого не является секретом, что экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева недавно отпраздновала свадьбу в Лас-Вегасе. Несколько часов назад обворожительная брюнетка опубликовала на личном YouTube-канале видеоролик с торжества.Интересным является тот факт, что роль одного из операторов была отведена единственному наследнику Алены Водонаевой – Богдану, которому через несколько дней исполнится всего восемь лет. Сын знаменитости не только руководил съемочным процессом, но и показывал своей маме и ее новому возлюбленному лучшие места для съемки.По словам Алены и ее любимого супруга, сценарий свадебного торжества в Лас-Вегасе был придуман частично именно из-за Богдана. Напомним, что Водонаева ранее рассказывала уже своим верным фанатам, что когда они с супругом Алексеем Косинусом в прошлом году – 11 сентября 2017 года решили узаконить свои отношения во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге, то поняли, что хотят провести этот знаменательный день только вдвоем.Алена Водонаева даже решила дать совет некоторым парам, которые так же, как и они, планируют пожениться в Лас-Вегасе. Длинноволосая красавица посоветовала молодоженам праздновать свадьбу не летом, так как в Америке слишком жарко в эту пору.Стоит подчеркнуть, что многие преданные поклонники звездного семейства Алены Водонаевой и Алексея Косинуса до сих пор продолжают активно поздравлять парочку со вторым бракосочетанием. Некоторые фанаты заявляют, что вторую свадьбу молодые люди уж точно запомнят надолго, а кое-кто убежден, что знаменитости возьмут себе за традицию каждый год регистрировать свои отношения в новом месте и даже в новой стране.