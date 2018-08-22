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Родстер Mercedes‑AMG GT R получил открытую крышу

В ходе дорожных испытаний на трассе Нюрбургринг обнаружен уникальный вариант Mercedes-AMG GT R Roadster, который отличился наличием открытой крыши.

Некоторые эксперты уже поспешили высказать предположения в том, что данная модификация выпущена на фоне многочисленных предпочтений клиентов, ожидавших ранее получить в качестве доступной версии Mercedes-AMG GT R Roadster с открытым верхом. Несмотря на то, что основные технические параметры до сих пор не установлены, однако аналитики прогнозируют, что здесь предложат аналогичные параметры, как и в ранее представленной модели. Кроме того, Mercedes-AMG GT R Roadster в версии с открытой крышей сможет получить силовую установку несколько мощнее, чем прежняя модификация.

Родстер Mercedes&#8209;AMG GT R получил открытую крышу


Вполне вероятно, что новая версия Mercedes-AMG GT R Roadster сможет получить силовой агрегат мощностью 600 л.с. Остается лишь дождаться официальных сведений от немецких производителей, которые в дальнейшем обязательно проведут презентацию улучшенной версии спорткара. До сих пор отсутствуют даже приблизительные сведения о стоимости уникального Mercedes-AMG GT R Roadster с открытой крышей.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:00
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