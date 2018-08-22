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Юлия Барановская несколько раз за год отказывалась выйти замуж

Юлия Барановская в этом году отказывалась выйти замуж несколько раз. Поклонники неоднократно приписывали телеведущей романы, поэтому ей несколько раз приходилось опровергать слухи о замужестве.

Юлия Барановская в середине июня на своей странице в Instagram намекнула на то, что встретила свою любовь и опубликовала фотографию в объятиях незнакомца. Однако, спустя какое-то время, телеведущая призналась в любви к новому бойфренду, тем самым она дала повод для разговоров о своей личной жизни.

Юлия Барановская несколько раз за год отказывалась выйти замуж

В интервью с журналистами Барановская рассказала, что в этом году она могла выйти замуж несколько раз, но жизнь ей преподнесла много уроков, которые она вовремя усвоила. Телеведущая до сих пор мечтает встретить мужчину, с которым ей бы хотелось проводить всё время. После этого интервью поклонники и вовсе запутались, потому что были уверены в том, что теледива уже нашла своего мужчину.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:40
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