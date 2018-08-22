Стала известна цена на новый Huawei Nova 3 в России

Кроме того, эксперты особое внимание уделили наличию стеклянных вставок на корпусе, а также металлическую конструкцию рамок данного смартфона. Инженеры постарались сделать Nova 3 максимально привлекательным, как по внешнему виду, так и по предложенным техническим параметрам. Размер дисплея Nova 3 составил 6,3 дюйма. Несмотря на популярность использования сканера отпечатка пальцев прямо в самом дисплее, однако в данном случае его разместили на задней стороне смартфона.Двойная камера получит 24 + 16 мегапикселей, благодаря чему пользоваться устройством станет значительно проще и удобнее. Кроме того, инженеры внедрили в Nova 3 многоядерный процессор Kirin 970 и 4 гигабайта оперативной памяти. Вполне возможно, что в новинке также предложат и другие топовые опции, однако пока данных о них не предложено. В конце месяца приобрести китайский смартфон можно будет по цене от 29,9 тысяч рублей.