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Стала известна цена на новый Huawei Nova 3 в России

Представители компании Huawei озвучили стоимость нового смартфона Nova 3, который в скором времени можно будет приобрести на рынке России. В числе основных особенностей мощного устройства следует отметить безрамочный корпус, а также двойную камеру повышенного качества.

Кроме того, эксперты особое внимание уделили наличию стеклянных вставок на корпусе, а также металлическую конструкцию рамок данного смартфона. Инженеры постарались сделать Nova 3 максимально привлекательным, как по внешнему виду, так и по предложенным техническим параметрам. Размер дисплея Nova 3 составил 6,3 дюйма. Несмотря на популярность использования сканера отпечатка пальцев прямо в самом дисплее, однако в данном случае его разместили на задней стороне смартфона.

Стала известна цена на новый Huawei Nova 3 в России

Двойная камера получит 24 + 16 мегапикселей, благодаря чему пользоваться устройством станет значительно проще и удобнее. Кроме того, инженеры внедрили в Nova 3 многоядерный процессор Kirin 970 и 4 гигабайта оперативной памяти. Вполне возможно, что в новинке также предложат и другие топовые опции, однако пока данных о них не предложено. В конце месяца приобрести китайский смартфон можно будет по цене от 29,9 тысяч рублей.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:10
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