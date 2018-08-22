Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию «ночного» режима

Благодаря такому дополнению станет значительно проще и удобнее осуществлять привычные функции с фитнес-браслетом, который будет ориентироваться на время суток. Напомним, устройство Xiaomi Mi Band 3 получило черно-белый дисплей диагональю 0,78 дюйма. В зависимости от выбранных настроек, гаджет будет выводить сведения о полученных сообщениях, пропущенных звонках и некоторую другую информацию, требуемую владельцу данного устройства. Однако при наличии долгожданного ночного режима станет возможным значительно удобнее и чаще пользоваться фитнес-браслетом.Также установлено, что гаджет Xiaomi Mi Band 3 в настоящее время проходит стадию испытания взаимодействия с технологией NFC. В том случае, если удастся в полной мере активировать современную опцию, то в дальнейшем фитнес-браслет в том числе можно будет использовать для оплаты различных услуг. Пока остается неизвестной дата, когда появятся существенные улучшения опций и возможностей для популярного устройства Xiaomi Mi Band 3.