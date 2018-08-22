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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию «ночного» режима

Сегодня появились сведения, что обновленный китайский фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил обновление программы, в которой можно будет активировать ночной режим для гаджета.

Благодаря такому дополнению станет значительно проще и удобнее осуществлять привычные функции с фитнес-браслетом, который будет ориентироваться на время суток. Напомним, устройство Xiaomi Mi Band 3 получило черно-белый дисплей диагональю 0,78 дюйма. В зависимости от выбранных настроек, гаджет будет выводить сведения о полученных сообщениях, пропущенных звонках и некоторую другую информацию, требуемую владельцу данного устройства. Однако при наличии долгожданного ночного режима станет возможным значительно удобнее и чаще пользоваться фитнес-браслетом.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию «ночного» режима

Также установлено, что гаджет Xiaomi Mi Band 3 в настоящее время проходит стадию испытания взаимодействия с технологией NFC. В том случае, если удастся в полной мере активировать современную опцию, то в дальнейшем фитнес-браслет в том числе можно будет использовать для оплаты различных услуг. Пока остается неизвестной дата, когда появятся существенные улучшения опций и возможностей для популярного устройства Xiaomi Mi Band 3.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:25
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