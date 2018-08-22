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Ученые выявили связь между нарушением сна и уровнем липидов

Шведские ученые выявили связь между нарушением сна и уровнем липидов. Были установлены ассоциативные связи нескольких показателей тяжести OSA и повышенным уровнем общего холестерина. Оказало влияние на статус липидов географическое положение, определенное Северной Европой, где отмечена наибольшая общая концентрация холестерина, передает издание EurekAlert.

Ученые Университета Гетеборга в Швеции исследовали почти 8,6 тысяч взрослых Европы с диагнозом гиперлипидемия. Учитывалось и то, что они не принимали препараты для снижения уровня липидов. Согласно полученным данным выяснилось, что апноэ во сне оказывает отрицательное влияние на данный показатель. Это частично объясняет связь между данной проблемой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для пациентов с апноэ во сне рекомендуется прохождение всех процедур лечения заболеваний сердечно-сосудистого направления, куда входит и гиперлипидама.

Ученые выявили связь между нарушением сна и уровнем липидов

Апноэ в период сна отмечается процессами прекращения легочной вентиляции, данный отрезок времени может превышать 10 секунд. Явление длится примерно 20-30 секунд, при более тяжелых случаях, время может составить 2-3 минуты.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:33
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