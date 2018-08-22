Ученые выявили связь между нарушением сна и уровнем липидов

Ученые Университета Гетеборга в Швеции исследовали почти 8,6 тысяч взрослых Европы с диагнозом гиперлипидемия. Учитывалось и то, что они не принимали препараты для снижения уровня липидов. Согласно полученным данным выяснилось, что апноэ во сне оказывает отрицательное влияние на данный показатель. Это частично объясняет связь между данной проблемой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для пациентов с апноэ во сне рекомендуется прохождение всех процедур лечения заболеваний сердечно-сосудистого направления, куда входит и гиперлипидама.Апноэ в период сна отмечается процессами прекращения легочной вентиляции, данный отрезок времени может превышать 10 секунд. Явление длится примерно 20-30 секунд, при более тяжелых случаях, время может составить 2-3 минуты.