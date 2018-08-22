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Максим Галкин надел 3D-очки, чтобы увидеть Москву прошлых лет

Максим Галкин в социальной сети показал видео, на котором он надел 3D-очки, чтобы увидеть Москву прошлых лет. Также знаменитый юморист признался, что всегда хотел путешествовать во времени.

Максим Галкин надел 3D-очки, чтобы увидеть Москву прошлых лет

Супруг Аллы Пугачевой с волонтёрами из предвыборного штаба одного из служителей народа с помощью 3D-очков показывал прохожим, как изменилась столица России за разные десятилетия прошлого и нынешнего столетий. Свои действия Максим Галкин заснял на видео, чтобы показать фанатам в Instagram, как хорошую идею с помощью нехитрого устройства и обычного смартфона удалось воплотить в жизнь, что люди действительно могут почувствовать, как изменилась Москва.

В подписи к ролику артист написал большой пост, который начал с фразы: «Мне всегда хотелось путешествовать во времени». Всего за несколько часов видео Максима Галкина успели просмотреть белее 700 тысяч пользователей Сети.

Максим Галкин надел 3D-очки, чтобы увидеть Москву прошлых лет

Но не всем подписчикам юмориста понравился его пост, некоторые написали: «Противно, когда такие хорошие артисты пиарят чиновников», «Максим получит вознаграждение за продвижение предвыборного штаба».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00
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