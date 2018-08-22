Новый KIA Forte GT с турбодвигателем был замечен во время тестов
Сегодня в сети появились свежие фотографии новейшей модификации KIA Forte GT, которая обладает турбированным мотором. Снимки сделаны во время дорожных испытаний. Несмотря на наличие достаточно плотного защитного камуфляжа, все же удалось рассмотреть некоторые особенности готовящейся премьеры.
Эксперты констатировали, что новый автомобиль KIA Forte GT стал более спортивным и агрессивным, нежели ранее доступная на рынке модификации. Кроме того, решетка радиатора выполнена в необычном для модели стиле, о чем также свидетельствуют и оба бампера южнокорейской машины. Воздухозаборники и выхлопная система переработаны в стиле спортивного автомобиля, что позволит KIA Forte GT стать еще более привлекательной для требовательных покупателей.
Что касается технических параметров, то здесь следует в первую очередь объявить об использовали силового агрегата объемом 1,6 литра, при которых общая мощность равна 255 л.с. дополнительными аргументами для покупки улучшенной KIA Forte GT является наличие современной мультимедийной системы и ряда ассистентов, нацеленных на безопасность езды и комфорт от управления автомобилем. Ориентировочная стоимость новинки пока неизвестна.
Эксперты констатировали, что новый автомобиль KIA Forte GT стал более спортивным и агрессивным, нежели ранее доступная на рынке модификации. Кроме того, решетка радиатора выполнена в необычном для модели стиле, о чем также свидетельствуют и оба бампера южнокорейской машины. Воздухозаборники и выхлопная система переработаны в стиле спортивного автомобиля, что позволит KIA Forte GT стать еще более привлекательной для требовательных покупателей.
Что касается технических параметров, то здесь следует в первую очередь объявить об использовали силового агрегата объемом 1,6 литра, при которых общая мощность равна 255 л.с. дополнительными аргументами для покупки улучшенной KIA Forte GT является наличие современной мультимедийной системы и ряда ассистентов, нацеленных на безопасность езды и комфорт от управления автомобилем. Ориентировочная стоимость новинки пока неизвестна.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:10