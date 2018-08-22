Новый KIA Forte GT с турбодвигателем был замечен во время тестов

Эксперты констатировали, что новый автомобиль KIA Forte GT стал более спортивным и агрессивным, нежели ранее доступная на рынке модификации. Кроме того, решетка радиатора выполнена в необычном для модели стиле, о чем также свидетельствуют и оба бампера южнокорейской машины. Воздухозаборники и выхлопная система переработаны в стиле спортивного автомобиля, что позволит KIA Forte GT стать еще более привлекательной для требовательных покупателей.Что касается технических параметров, то здесь следует в первую очередь объявить об использовали силового агрегата объемом 1,6 литра, при которых общая мощность равна 255 л.с. дополнительными аргументами для покупки улучшенной KIA Forte GT является наличие современной мультимедийной системы и ряда ассистентов, нацеленных на безопасность езды и комфорт от управления автомобилем. Ориентировочная стоимость новинки пока неизвестна.