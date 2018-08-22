Анна Седокова снялась обнаженной в старинном зеркале и выложила в Instagram

По словам Седоковой, в Греции они живут в шикарном доме, который наполнен раритетными вещами. Когда певица увидела это сборище антиквариата, то ей хотелось переехать в другое место, однако позднее она заинтересовалась историей этих вещей. На самом деле оказалось, что жить в таком доме уютно и тепло. В одной из комнат виллы артистка обнаружила зеркало почтенного возраста в золочёной раме и сделала селфи, позируя в нижнем белье. В описании к фотографии Седокова спросила у подписчиков, верят ли они в то, что зеркала хранят секреты и истории.В комментариях большинство подписчиков написали, что зеркало является своеобразным порталом, а кто-то рассмотрел на снимке чей-то глаз. Особенно впечатлительные фанаты отметили, что избегают взглядов в старинные зеркала, так как верят в их магическую силу, а другие посмеялись над этой мистикой.