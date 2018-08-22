Nokia 7 Plus получит Android 9.0 Pie в сентябре

Однако несмотря на такое внимание к конкретной модели, в дальнейшем разработчики намерены добиться обновления и устаревших модификаций, которые не рассчитывали на свежее программное обеспечение. Не исключено, что обновление в том числе затронет и устройства, которые в прошлом не имели ни одной версии ОС Oreo.Кроме того, производитель в дальнейшем нацелен в том числе порадовать новыми актуальными устройствами, которые также поддерживают Android 9.0 Pie. Как ни странно, финская компания всерьез настроена улучшить свои смартфоны, сделав их более востребованными и выгодными перед остальными флагманскими моделями. В свою очередь, ряд остальных брендов также ведут активную работу по обновлению операционной системы до свежей версии, в которой включены множество новых и полезных опций, отсутствующих в прежних ОС.