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Nokia 7 Plus получит Android 9.0 Pie в сентябре

Смартфон Nokia 7 Plus уже в сентябре нынешнего года получит обновление операционной системы до версии Android 9.0 Pie. Столь неожиданную новость объявил руководитель бренда HMD Global.

Однако несмотря на такое внимание к конкретной модели, в дальнейшем разработчики намерены добиться обновления и устаревших модификаций, которые не рассчитывали на свежее программное обеспечение. Не исключено, что обновление в том числе затронет и устройства, которые в прошлом не имели ни одной версии ОС Oreo.

Nokia 7 Plus получит Android 9.0 Pie в сентябре

Кроме того, производитель в дальнейшем нацелен в том числе порадовать новыми актуальными устройствами, которые также поддерживают Android 9.0 Pie. Как ни странно, финская компания всерьез настроена улучшить свои смартфоны, сделав их более востребованными и выгодными перед остальными флагманскими моделями. В свою очередь, ряд остальных брендов также ведут активную работу по обновлению операционной системы до свежей версии, в которой включены множество новых и полезных опций, отсутствующих в прежних ОС.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:45
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