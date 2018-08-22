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Салон новой Lada Granta FL полностью рассекречен

Сегодня стало известно о появлении в сети снимков салона обновленной LADA Granta FL, которая в скором времени будет представлена Московском автосалоне.

Эксперты и продвинутые автолюбители продолжают обсуждать улучшенную приборную панель, центральную консоль, оформленную в стилке новых версий машин отечественного гиганта. Кроме того, теперь LADA Granta FL получит более удобные и современные сидения, которые станет возможным регулировать в том числе по высоте. Помимо этого, на центральной панели теперь внедрен небольшой монохромный дисплей, на котором отображены основные индикаторы автомобиля.

Салон новой Lada Granta FL полностью рассекречен

Подлокотники и боковая поддержка – это новшества для отечественной модели LADA Granta FL, которая всерьез изменилась на фоне предшествующей модификации. Напомним, сразу после презентации, покупатели смогут приобрести новую модель у официальных дилеров. Пока остается неизвестной линейка моторов, которой оснастят данную модель отечественные разработчики. Стоимость новой модификации LADA Granta FL также пока остается засекреченной и будет объявлена после премьеры автомобиля. Вполне вероятно, что за счет новинки станет реальным существенно повысить уровень продаж компании «АвтоВАЗ».

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:20
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