Максим Галкин показал в Instagram шикарную юрмальскую осень и мусорные баки

Фанаты пишут: «Божественная красота, низкое перистое небо, прозрачная вода, чистое побережье. И что ещё бросается в глаза - баки для мусора, соблюдайте чистоту», «И никого на берегу, только мусорные баки».

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 21 Авг 2018 в 2:20 PDT

Восхищаясь пейзажами, зрители обратили внимание на множество мусорных баков, расставленных по пляжу.Несколько месяцев Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети Елизавета и Гарри провели в жарких странах. В начале лета звездная семья решила, что детям нужен морской воздух и отправились на Кипр. Лето уже подходит к концу и артисты вскоре вернется домой в Подмосковье, но перед этой поездкой они решили побывать в Юрмале. На своей странице в Instagram Максим Галкин начал публиковать снимки и видео с Прибалтики, где он активно занимается велопрогулками.На одном из последних роликах юморист запечатлел себя на берегу, подписал публикацию коротко: «Уже в воздухе осень». На видео хорошо видно, как артист едет по пляжу на велосипеде, стараясь заснять юрмальскую осень, но в кадры также попали мусорные баки, которые привлекли внимание его подписчиков.