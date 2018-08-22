Максим Галкин показал в Instagram шикарную юрмальскую осень и мусорные баки
Максим Галкин со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми наслаждается последними летними днями в Юрмале. На странице в Instagram юморист решил показать на видео шикарную юрмальскую осень, сопроводив ролик лирической музыкой.
Восхищаясь пейзажами, зрители обратили внимание на множество мусорных баков, расставленных по пляжу.
Несколько месяцев Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети Елизавета и Гарри провели в жарких странах. В начале лета звездная семья решила, что детям нужен морской воздух и отправились на Кипр. Лето уже подходит к концу и артисты вскоре вернется домой в Подмосковье, но перед этой поездкой они решили побывать в Юрмале. На своей странице в Instagram Максим Галкин начал публиковать снимки и видео с Прибалтики, где он активно занимается велопрогулками.
На одном из последних роликах юморист запечатлел себя на берегу, подписал публикацию коротко: «Уже в воздухе осень». На видео хорошо видно, как артист едет по пляжу на велосипеде, стараясь заснять юрмальскую осень, но в кадры также попали мусорные баки, которые привлекли внимание его подписчиков.
Восхищаясь пейзажами, зрители обратили внимание на множество мусорных баков, расставленных по пляжу.
Несколько месяцев Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети Елизавета и Гарри провели в жарких странах. В начале лета звездная семья решила, что детям нужен морской воздух и отправились на Кипр. Лето уже подходит к концу и артисты вскоре вернется домой в Подмосковье, но перед этой поездкой они решили побывать в Юрмале. На своей странице в Instagram Максим Галкин начал публиковать снимки и видео с Прибалтики, где он активно занимается велопрогулками.
На одном из последних роликах юморист запечатлел себя на берегу, подписал публикацию коротко: «Уже в воздухе осень». На видео хорошо видно, как артист едет по пляжу на велосипеде, стараясь заснять юрмальскую осень, но в кадры также попали мусорные баки, которые привлекли внимание его подписчиков.
Фанаты пишут: «Божественная красота, низкое перистое небо, прозрачная вода, чистое побережье. И что ещё бросается в глаза - баки для мусора, соблюдайте чистоту», «И никого на берегу, только мусорные баки».