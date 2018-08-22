Ирену Понарошку пользователи заподозрили во второй беременности

Ирена Понарошку 8 лет счастлива в браке, в 2010 году она вышла замуж за музыканта Александра Глухова, а в 2011 году у супружеской пары родился сын Серафим. Телеведущая часто разъезжает по миру со своей семьёй и делится с поклонниками интересными историями из путешествий, а также подробностями из личной жизни. К тому же она много внимания уделяет воспитанию сына, рассказывая о своём опыте пользователям.Недавно поклонники заподозрили, что Ирена Понарошку беременна вторым ребёнком, так как на последних фотографиях она позирует в свободной одежде. Фанаты уверены, что теледива таким образом скрывает своё интересное положение. Сама звезда не комментирует домыслы подписчиков, игнорируя слухи о беременности.