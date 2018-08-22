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Ирену Понарошку пользователи заподозрили во второй беременности

Поклонники заподозрили Ирену Понарошку во второй беременности. Дело в том, что телеведущая в последнее время стала прятать свою стройную фигуру под свободной одеждой и старается не выкладывать фотографии в полный рост.

Ирена Понарошку 8 лет счастлива в браке, в 2010 году она вышла замуж за музыканта Александра Глухова, а в 2011 году у супружеской пары родился сын Серафим. Телеведущая часто разъезжает по миру со своей семьёй и делится с поклонниками интересными историями из путешествий, а также подробностями из личной жизни. К тому же она много внимания уделяет воспитанию сына, рассказывая о своём опыте пользователям.

Ирену Понарошку пользователи заподозрили во второй беременности

Недавно поклонники заподозрили, что Ирена Понарошку беременна вторым ребёнком, так как на последних фотографиях она позирует в свободной одежде. Фанаты уверены, что теледива таким образом скрывает своё интересное положение. Сама звезда не комментирует домыслы подписчиков, игнорируя слухи о беременности.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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