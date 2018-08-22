Opel презентовал новый концепт GT X Experimenta

Авто дебютировало в Рюссельхайме в рамках дизайнерского центра компании. Длина транспортного средства составила 4,06 м. Это на 14 сантиметров меньше актуальной генерации Opel Mokka. Небольшой кроссовер схож с компактным хэтчбеком версии Opel Adam своей линией верха. У концепта отсутствуют центральные стойки. Имеется светодиодная матричная оптика головного света L-образной перевернутой формы.Автомобильный салон отличается минималистичной стилистикой. При этом в интерьере отсутствуют механические переключатели и аналоговые кнопки. В интерьере стоит отметить тонкий руль, имется полностью электронная панель управления, объединённая с тачскрином современного мультимедийного центра.В версии Opel GT X Experimental установлен полностью электрический мотор. Его параметры пока держатся в секрете. Электромотор запускается литий-ионным 50-киловаттным аккумулятором. По всей видимости авто будет оснащаться системой полуавтоматического управления.