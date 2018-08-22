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Opel презентовал новый концепт GT X Experimenta

Немецкий бренд Opel, который подконтролен французскому автоконцерну PSA Group, презентовал новый концепт GT X Experimenta. Он позволяет рассмотреть оформление будущих кроссов компании.

Opel презентовал новый концепт GT X Experimenta

Авто дебютировало в Рюссельхайме в рамках дизайнерского центра компании. Длина транспортного средства составила 4,06 м. Это на 14 сантиметров меньше актуальной генерации Opel Mokka. Небольшой кроссовер схож с компактным хэтчбеком версии Opel Adam своей линией верха. У концепта отсутствуют центральные стойки. Имеется светодиодная матричная оптика головного света L-образной перевернутой формы.

Автомобильный салон отличается минималистичной стилистикой. При этом в интерьере отсутствуют механические переключатели и аналоговые кнопки. В интерьере стоит отметить тонкий руль, имется полностью электронная панель управления, объединённая с тачскрином современного мультимедийного центра.

В версии Opel GT X Experimental установлен полностью электрический мотор. Его параметры пока держатся в секрете. Электромотор запускается литий-ионным 50-киловаттным аккумулятором. По всей видимости авто будет оснащаться системой полуавтоматического управления.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40
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