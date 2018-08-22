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«Замуж за Бузову» захотел выйти гей

В одном из последних интервью популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что положительно относится к мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Оказалось что к участию в новом шоу «Замуж за Бузову» чуть не допустили гея, который оказался в числе потенциальных женихов.

«Замуж за Бузову» захотел выйти гей

По мнению Ольги, мужчина просто захотел хайпа и выбрал ее шоу, как оптимальную возможность пропиарить себя.

Впрочем. Бузова не оставила «претенденту» на ее руку ни единого шанса и объяснила, что не станет обманывать зрителей даже ради повышения рейтингов.

«Замуж за Бузову» захотел выйти гей

При этом звезда телестройки абсолютно лояльно относится к людям с нестандартной сексуальной ориентацией и прежде всего оценивает людей за их личностные качества.

Более того, Бузова отметила, что нередко выступает перед подобной публикой, которые являются частью ее зрительской аудитории.

«Замуж за Бузову» захотел выйти гей

«Я их очень люблю и даю концерты в этих местах. Они меня тоже любят и любят мою музыку. Можно быть геем, а можно быть п…….м», - заявила Ольга Бузова.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:26
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