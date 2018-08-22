«Замуж за Бузову» захотел выйти гей

Оказалось что к участию в новом шоу «Замуж за Бузову» чуть не допустили гея, который оказался в числе потенциальных женихов.По мнению Ольги, мужчина просто захотел хайпа и выбрал ее шоу, как оптимальную возможность пропиарить себя.Впрочем. Бузова не оставила «претенденту» на ее руку ни единого шанса и объяснила, что не станет обманывать зрителей даже ради повышения рейтингов.При этом звезда телестройки абсолютно лояльно относится к людям с нестандартной сексуальной ориентацией и прежде всего оценивает людей за их личностные качества.Более того, Бузова отметила, что нередко выступает перед подобной публикой, которые являются частью ее зрительской аудитории.«Я их очень люблю и даю концерты в этих местах. Они меня тоже любят и любят мою музыку. Можно быть геем, а можно быть п…….м», - заявила Ольга Бузова.