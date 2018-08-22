АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

В Сети смеются над «традиционным» шпагатом Анастасии Волочковой

Несколько часов назад Анастасия Волочковой на странице в Instagram опубликовала очередное фото, на котором продемонстрировала «традиционный» шпагат. Пользователи Сети сразу же принялись смеяться над растяжкой балерины.

В Сети смеются над «традиционным» шпагатом Анастасии Волочковой

Анастасия Волочковая довольно активно пользуется социальными сетями и часто публикует снимки и видео. У балерины имеется большое количество преданных поклонников, но также у нее много недоброжелателей, которые не упускают возможности высмеять и раскритиковать публикации знаменитости. Несколько часов назад Анастасия Волочковая обнародовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в шпагате. В подписи к снимку балерина написала: «Ну и как же без моего традиционного шпагата».

Фанаты знаменитости начали расхваливать и восхищаться ее фото. Но вот недоброжелатели посмеялись над «традиционным» шпагатом Анастасии Волочковой .

В Сети смеются над «традиционным» шпагатом Анастасии Волочковой

Хейтеры пишут: «Опять коленки фотошопила», «Уже достала своей растяжкой!», «Нет наверное такого места где Настя не раздвинула свои ноги».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирену Понарошку пользователи заподозрили во
Анна Седокова снялась обнаженной в старинном
Opel презентовал новый концепт GT X Experimenta
В Англии школьница сняла на смартфон “лох-несское
Ученые научились уничтожать бактерии с помощью
Максим Галкин показал в Instagram шикарную
СМИ выяснили имя нового избранника Виталины
Геологи сделали прогноз последствий от смены
В Сети смеются над «традиционным» шпагатом
«Замуж за Бузову» захотел выйти гей
Популярную трилогию «Гоголь» решили превратить в
Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в
Юрий Лоза сравнил себя со знаменитой рок-группой
Nissan Qashqai в июле стал самым продаваемым
Ученые: Женщинам не интересны слишком умные и
После рекламы глиттера Ольгу Бузову назвали
Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её
Солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрина
Дмитрий Тарасов не хочет слышать о новом шоу
Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не
Соединенные Штаты заморозили российские активы на
В Госдуме РФ ополчились на Андрея Малахова
Компания Alfa Romeo разрабатывает суперкар GTV с
Британские ученые: алкоголь снижает риск
«BuzFood прогрессирует!»: Известный блоггер
Ученые NASA показали на фото сразу две луны
Дочь Татьяны Навки поздравили с днем рождения на
«Как Бузова всю Россию развела»: Раскрыт
Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе
Эксперт прогнозирует падение спроса на смартфоны
Просмотреть все новости