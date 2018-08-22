В Сети смеются над «традиционным» шпагатом Анастасии Волочковой

Хейтеры пишут: «Опять коленки фотошопила», «Уже достала своей растяжкой!», «Нет наверное такого места где Настя не раздвинула свои ноги».

Анастасия Волочковая довольно активно пользуется социальными сетями и часто публикует снимки и видео. У балерины имеется большое количество преданных поклонников, но также у нее много недоброжелателей, которые не упускают возможности высмеять и раскритиковать публикации знаменитости. Несколько часов назад Анастасия Волочковая обнародовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в шпагате. В подписи к снимку балерина написала: «Ну и как же без моего традиционного шпагата».Фанаты знаменитости начали расхваливать и восхищаться ее фото. Но вот недоброжелатели посмеялись над «традиционным» шпагатом Анастасии Волочковой .