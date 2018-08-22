Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в «Чайке» инициировала администрация ресторана

Как известно, на днях футболист Дмитрий Тарасов крестил свою дочь Милану и решил отметить это событие в любимом ресторане.По иронии судьбы, или предумышленно, но в тот же вечер его экс-супруга Ольга Бузова проводила там пресс-конференцию по поводу своего нового шоу «Замуж за Бузову».Фолловеры ведущей «Дом-2» удивились, почему администрацию ресторана допустила подобную оплошность и не предупредила одного из бывших «тарабузиков» о предстоящих мероприятиях.Впрочем, Ольга попросила, чтобы ее компания не пересекалась с компанией Тарасова и сотрудники ресторан сделали все возможное.Среди версий причин произошедшего есть предположения, что инцидент подстроен специально, по просьбе журналистов, которым захотелось свежей сенсации.