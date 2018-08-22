Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в «Чайке» инициировала администрация ресторана
Неожиданная встреча бывших супругов - Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в ресторане «Чайка» обсуждается в Сети уже несколько дней, и многие пользователи решили, что инцидент был специально подстроен администрацией заведения.
Как известно, на днях футболист Дмитрий Тарасов крестил свою дочь Милану и решил отметить это событие в любимом ресторане.
По иронии судьбы, или предумышленно, но в тот же вечер его экс-супруга Ольга Бузова проводила там пресс-конференцию по поводу своего нового шоу «Замуж за Бузову».
Фолловеры ведущей «Дом-2» удивились, почему администрацию ресторана допустила подобную оплошность и не предупредила одного из бывших «тарабузиков» о предстоящих мероприятиях.
Впрочем, Ольга попросила, чтобы ее компания не пересекалась с компанией Тарасова и сотрудники ресторан сделали все возможное.
Среди версий причин произошедшего есть предположения, что инцидент подстроен специально, по просьбе журналистов, которым захотелось свежей сенсации.
Как известно, на днях футболист Дмитрий Тарасов крестил свою дочь Милану и решил отметить это событие в любимом ресторане.
По иронии судьбы, или предумышленно, но в тот же вечер его экс-супруга Ольга Бузова проводила там пресс-конференцию по поводу своего нового шоу «Замуж за Бузову».
Фолловеры ведущей «Дом-2» удивились, почему администрацию ресторана допустила подобную оплошность и не предупредила одного из бывших «тарабузиков» о предстоящих мероприятиях.
Впрочем, Ольга попросила, чтобы ее компания не пересекалась с компанией Тарасова и сотрудники ресторан сделали все возможное.
Среди версий причин произошедшего есть предположения, что инцидент подстроен специально, по просьбе журналистов, которым захотелось свежей сенсации.