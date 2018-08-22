АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 77.35 USD 67.18
Курс валют на 22.08.2018

Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в «Чайке» инициировала администрация ресторана

Неожиданная встреча бывших супругов - Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в ресторане «Чайка» обсуждается в Сети уже несколько дней, и многие пользователи решили, что инцидент был специально подстроен администрацией заведения.

Как известно, на днях футболист Дмитрий Тарасов крестил свою дочь Милану и решил отметить это событие в любимом ресторане.

Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в «Чайке» инициировала администрация ресторана

По иронии судьбы, или предумышленно, но в тот же вечер его экс-супруга Ольга Бузова проводила там пресс-конференцию по поводу своего нового шоу «Замуж за Бузову».

Фолловеры ведущей «Дом-2» удивились, почему администрацию ресторана допустила подобную оплошность и не предупредила одного из бывших «тарабузиков» о предстоящих мероприятиях.

Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в «Чайке» инициировала администрация ресторана

Впрочем, Ольга попросила, чтобы ее компания не пересекалась с компанией Тарасова и сотрудники ресторан сделали все возможное.

Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в «Чайке» инициировала администрация ресторана

Среди версий причин произошедшего есть предположения, что инцидент подстроен специально, по просьбе журналистов, которым захотелось свежей сенсации.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирену Понарошку пользователи заподозрили во
Анна Седокова снялась обнаженной в старинном
Opel презентовал новый концепт GT X Experimenta
В Англии школьница сняла на смартфон “лох-несское
Ученые научились уничтожать бактерии с помощью
Максим Галкин показал в Instagram шикарную
СМИ выяснили имя нового избранника Виталины
Геологи сделали прогноз последствий от смены
В Сети смеются над «традиционным» шпагатом
«Замуж за Бузову» захотел выйти гей
Популярную трилогию «Гоголь» решили превратить в
Встречу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова в
Юрий Лоза сравнил себя со знаменитой рок-группой
Nissan Qashqai в июле стал самым продаваемым
Ученые: Женщинам не интересны слишком умные и
После рекламы глиттера Ольгу Бузову назвали
Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её
Солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрина
Дмитрий Тарасов не хочет слышать о новом шоу
Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Бузова не
Соединенные Штаты заморозили российские активы на
В Госдуме РФ ополчились на Андрея Малахова
Компания Alfa Romeo разрабатывает суперкар GTV с
Британские ученые: алкоголь снижает риск
«BuzFood прогрессирует!»: Известный блоггер
Ученые NASA показали на фото сразу две луны
Дочь Татьяны Навки поздравили с днем рождения на
«Как Бузова всю Россию развела»: Раскрыт
Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе
Эксперт прогнозирует падение спроса на смартфоны
Просмотреть все новости