В Англии школьница сняла на смартфон “лох-несское чудовище”

Девочка со своей семьёй заметила подводное существо, когда находилась в Инвермористоне. "Лох-несское" чудовище временами погружалось в воду, всплывая опять на поверхность. Странный объект удалось запечатлеть на камеру смартфона. Британка отмечает, что существо обладало длинной шеей. Голова имела форму крючка. По словам двенадцатилетней школьницы, "лох-несское чудовище" отличалось чёрной расцветкой. В водах озера странное создание показывалось в течение нескольких минут, а потом исчезло.Эксперт Стив Фелтхам, который занимается изучением означенного феномена, отмечает, что за последние годы полученный материал о “лох-несском чудовище” можно считать лучшим. По словам специалиста, необходимы более тщательные и детальные исследования загадочного водоема.