Ученые научились уничтожать бактерии с помощью света и кислорода

Как рассказали ученые, используемые клинические методы дезинфекции малоэффективны. Исследования показали, что дезинфекция пациентов при госпитализации в учреждениях неотложной помощи, сокращает частоту инфекций вдвое. Только эта процедура в большинстве больниц невозможна.Разработанный специалистами новый фотосенсибилизатор эффективнее и позволяет убивать различные бактерии. Метод известен в онкологии, где его используют для направленного уничтожения клеток опухоли. Обычным ярким светом возбуждается фотосенсибилизатор, активирующий кислород, доводя его до реакционного состояния. Полученная активность кислорода эффективно разрушает окружающие клетки. Положительный заряд фотосенсибилизатора, позволяет прилипать к отрицательно заряженной клеточной бактерии, в результате происходит окисление и последующая смерть микроба.Метод можно использовать для борьбы с раковыми клетками кожи. Заряженные частицы эффективно действуют при освещении красным, у которого большая длина волны. Это позволяет проникать глубоко под кожу, что является важным условием для лечения рака.