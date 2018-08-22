Ученые научились уничтожать бактерии с помощью света и кислорода
Ученые Американского химического общества научились уничтожать бактерии светом, который «активируется» кислородом. Данный метод можно использовать для лечения инфекций, не исключая и некоторые типы рака.
Как рассказали ученые, используемые клинические методы дезинфекции малоэффективны. Исследования показали, что дезинфекция пациентов при госпитализации в учреждениях неотложной помощи, сокращает частоту инфекций вдвое. Только эта процедура в большинстве больниц невозможна.
Метод можно использовать для борьбы с раковыми клетками кожи. Заряженные частицы эффективно действуют при освещении красным, у которого большая длина волны. Это позволяет проникать глубоко под кожу, что является важным условием для лечения рака.
Как рассказали ученые, используемые клинические методы дезинфекции малоэффективны. Исследования показали, что дезинфекция пациентов при госпитализации в учреждениях неотложной помощи, сокращает частоту инфекций вдвое. Только эта процедура в большинстве больниц невозможна.
Метод можно использовать для борьбы с раковыми клетками кожи. Заряженные частицы эффективно действуют при освещении красным, у которого большая длина волны. Это позволяет проникать глубоко под кожу, что является важным условием для лечения рака.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:00