Nissan Qashqai в июле стал самым продаваемым автомобилем марки

На втором месте рейтинга разместился автомобиль Nissan X-Trail, его продажи выросли в июле 2018 года на 13,2 процента, составляя 1 277 штук. Третью строчку занимает Nissan Almera с реализациями 1 011 машин, что меньше на 33 процента. Четвёртое место занимает Nissan Terrano с показателями продаж на уровне 988 автомобилей, продажи модели увеличились на 12,6 процента. Замыкает пятёрку лидеров Nissan Juke с реализациями 199 штук.В общей сложности компания Nissan на российском рынке в июле реализовала 4 988 машин. По сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период, это на 15 процентов меньше.