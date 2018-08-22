СМИ выяснили имя нового избранника Виталины Цымбалюк-Романовской

Представители прессы утверждают, что пара все больше времени проводит вместе. Виталину Цымбалюк-Романовскую и Прохора Шаляпина видели вместе в одном из парков, гуляющими за руку, а также в супермаркете и выходящими из дома. Источники сообщают, что после развода с Арменом Джигарханяном, Виталина Цымбалюк-Романовская стала завидной невестой. Прохор Шаляпин же известен публике, как любитель состоятельных женщин. Сама экс-супруга Армена Джигарханяна поспешила опровергнуть все слухи о новом романе. Она заявила, что с исполнителем они просто общаются. Якобы Прохор Шаляпин поддержал ее, когда длился бракоразводный процесс.Напомним, что развод семейной пары Кунцевский суд Москвы признал законным в январе текущего года. В начале декабря 2017 года СК предъявил Виталине Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Пианистку подозревается в установке спецаппаратуры для слежки в кабинете артиста театра и кино и распространении записей на ТВ.