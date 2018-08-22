После рекламы глиттера Ольгу Бузову назвали «блестящей дурой»

«Косметологи меня поймут: что из себя маска с блёстками представляет и как влияет на кожу и поры? Я молчу про состав. Дорогая нынче рекламка у Бузовой. Оль, ну хоть бы накрасила глаза перед тем как видео снимать...», «За деньги готова любое дерьмо рекламить…», «Ужасная маска! После неё кожа не то что как после маски - увлажнённая и мягкая, а напротив – липкая, и хочется прям смыть эту дрянь после нее», - написали пользователи в комментариях.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Авг 2018 в 9:43 PDT

«Блестящая дура», - таким эпитетом припечатали злопыхатели Ольгу, доказывающую всем, что рекламируемое средство придает «идеальный цвет лица, четкий овал и глубокое очищение».Подписчики с иронией отмечали, что изменить «овал лица», под силу только пластическому хирургу, а природные данные Бузовой не изменит никакая , даже самая лучшая маска.Примечательно, что лицо Бузовой сверкало вовсе не из-за маски, а благодаря специальному эффекту из приложения гаджета, если присмотреться, то видно, что вместе со звездой сверкают и стены, и раковина.