Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её неожиданной встречи с Дмитрием Тарасовым и его женой

«Оль, ты такая грустная вчера была.. У тебя что-то случилось? Постарайся держаться! Не переживай! Мы с тобой!», «Олечка, мы очень любим тебя и всегда будем для тебя поддержкой и опорой! Все будет хорошо! Ты самая лучшая, самая красивая и самая добрая!», «Оль, не грусти! Ты же знаешь, что никто в мире не стоит того, чтобы быть грустной целый день из-за него! Ты такая молодец! Продолжай держаться! Мы рядом!», - продолжают активно писать верные фанаты Ольги Бузовой в Сети.

«Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями!», - написала Ольга Бузова под свежим снимком.

Несколько дней назад у Ольги Бузовой состоялась пресс-конференция, посвященная премьере нового телепроекта «Замуж за Бузову», который 26 августа выйдет на телеканале «ТНТ».Впрочем, день, который планировался быть для поющей телеведущей триумфальным, пошел не по плану. Теперь преданным поклонникам Ольги Бузовой приходится приводить свою любимицу в чувства.Как оказалось, причина плохого настроения у поющей телеведущей на самом деле была. И достаточно весомая. Выяснилось, что в тот самый день, когда у Ольги проходила пресс-конференция, ее бывший супруг – футболист Дмитрий Тарасов, в компании своей третьей жены Анастасии Костенко и новорожденной дочери Миланы праздновали крестины малышки в ресторане «Чайка», где в то же самое время с журналистами вела беседу Бузова.Получается, что Дмитрий Тарасов нечаянно присутствовал при старте нового телепроекта «Замуж за Бузову», который может в результате закончиться тем, что его вторая бывшая жена выйдет замуж и обретет, наконец-таки, женское счастье.Как удалось выяснить, когда Ольга Бузова узнала о том, что в заведении, где у нее проходит пресс-конференция, присутствует ее бывший супруг с женой и дочкой, знаменитая поющая телеведущая заявила, что ей все равно на это, однако попросила администрацию ресторана «Чайка» сделать все возможное и невозможное для того, чтобы она с Дмитрием Тарасовым не пересеклась.Чуть позже, но в этот же самый день, Ольга опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новую фотографию, на которой теледива запечатлена на фоне реки, где за несколько минут до ее появления позировала нынешняя супруга Тарасова – Анастасия Костенко с коляской. Под фото Бузова оставила довольно интригующую подпись.