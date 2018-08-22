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Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её неожиданной встречи с Дмитрием Тарасовым и его женой

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящая исполнительница Ольга Бузова оставила у себя на страничке в социальной сети Инстаграм интригующее послание.

Несколько дней назад у Ольги Бузовой состоялась пресс-конференция, посвященная премьере нового телепроекта «Замуж за Бузову», который 26 августа выйдет на телеканале «ТНТ».

Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её неожиданной встречи с Дмитрием Тарасовым и его женой

Впрочем, день, который планировался быть для поющей телеведущей триумфальным, пошел не по плану. Теперь преданным поклонникам Ольги Бузовой приходится приводить свою любимицу в чувства.

«Оль, ты такая грустная вчера была.. У тебя что-то случилось? Постарайся держаться! Не переживай! Мы с тобой!», «Олечка, мы очень любим тебя и всегда будем для тебя поддержкой и опорой! Все будет хорошо! Ты самая лучшая, самая красивая и самая добрая!», «Оль, не грусти! Ты же знаешь, что никто в мире не стоит того, чтобы быть грустной целый день из-за него! Ты такая молодец! Продолжай держаться! Мы рядом!», - продолжают активно писать верные фанаты Ольги Бузовой в Сети.

Как оказалось, причина плохого настроения у поющей телеведущей на самом деле была. И достаточно весомая. Выяснилось, что в тот самый день, когда у Ольги проходила пресс-конференция, ее бывший супруг – футболист Дмитрий Тарасов, в компании своей третьей жены Анастасии Костенко и новорожденной дочери Миланы праздновали крестины малышки в ресторане «Чайка», где в то же самое время с журналистами вела беседу Бузова.

Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её неожиданной встречи с Дмитрием Тарасовым и его женой

Получается, что Дмитрий Тарасов нечаянно присутствовал при старте нового телепроекта «Замуж за Бузову», который может в результате закончиться тем, что его вторая бывшая жена выйдет замуж и обретет, наконец-таки, женское счастье.

Как удалось выяснить, когда Ольга Бузова узнала о том, что в заведении, где у нее проходит пресс-конференция, присутствует ее бывший супруг с женой и дочкой, знаменитая поющая телеведущая заявила, что ей все равно на это, однако попросила администрацию ресторана «Чайка» сделать все возможное и невозможное для того, чтобы она с Дмитрием Тарасовым не пересеклась.

Чуть позже, но в этот же самый день, Ольга опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новую фотографию, на которой теледива запечатлена на фоне реки, где за несколько минут до ее появления позировала нынешняя супруга Тарасова – Анастасия Костенко с коляской. Под фото Бузова оставила довольно интригующую подпись.

Фанаты продолжают утешать Ольгу Бузову после её неожиданной встречи с Дмитрием Тарасовым и его женой

«Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями!», - написала Ольга Бузова под свежим снимком.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:23
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