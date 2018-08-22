Геологи сделали прогноз последствий от смены магнитных полюсов Земли

Исследователи рассказали, что процесс начался недавно на нашей планете. При смене полюсов, Земля полностью лишается защиты от космических ветров и радиации. В результате ускорится ход эволюции животного мира, а человечеству грозит полное уничтожение.Изучение структуры древних вулканических пород показали, что положение полюсов не постоянное свойство для нашей планеты. Меняются местами Южный и Северный полюса примерно раз в 450 тысяч или миллион лет. При этом магнитная ось планеты резко меняет положение. Следы этого процесса найдены при изучении некоторых пещер земного шара.Как предположили ученые, подобные катаклизмы повлияли на ход эволюции растений и животных на Земле. Специалисты уверены, что к очередной смене полюсов человечество будет готово и не допустит непоправимых последствий.